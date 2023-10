Otvorio bolovanje na skijanju pa dobio otkaz: Poslodavac poslao detektiva da ga prati

Menadžer jedne hrvatske banke otpušten je nakon što je otišao u Francusku na skijanje iako mu nije bio odobren godišnji odmor. Otputovao je početkom siječnja, a banka je za njim poslala privatnog detektiva. S obzirom na to da je skijanje uplatio u cijelosti, odlučio je otići od 5. do 8. siječnja kako mu uplata ne bi u potpunosti propala, no 8. siječnja morao je otvoriti bolovanje. Na hitnom bolničkom liječenju završio je 10. siječnja te je premješten u bolnicu. S liječenja je pušten 15. siječnja te se vratio u Hrvatsku, navodi Danica.

Banka mu je uručila izvanredan otkaz nakon što je primila detektivski nalaz. S obzirom na to da je slučaj završio na sudu, predstavnici banke tamo su kazali:

"On se uopće nije razbolio, a svakako se nije razbolio 7. siječnja jer je taj dan proveo na skijalištu, već je u pozadini svega to da je on realizirao svoj plan da u razdoblju za koje je uplatio privatno putovanje, bez obzira na obvezu rada, otputuje i odmara se. Nakon što je stekao saznanje da je banka inicirala kontrolu njegova bolovanja, na samom putovanju u Francuskoj počeo je prikupljati medicinsku dokumentaciju kojom je nastojao dokazati opravdanost svog bolovanja".

Muškarac je opisao kako je prve znakove viroze osjetio 7. siječnja poslijepodne. “Otišao sam do lokalnog liječnika u Val Thorens koji me je odmah vozilom hitne uputio u bolnicu na odjel intenzivne njege, a sutradan sam premješten u veću bolnicu u Chamberyju radi koronarografije gdje je na kraju utvrđeno da sam boraveći na planini razvio visinsku bolest“, branio se.

Sutkinja je zaključila kako on “nije zlorabio bolovanje u razdoblju od 8. do 18. siječnja, a što je bio razlog za donošenje izvanrednog otkaza ugovora o radu”. Također, angažiranje privatnog detektiva "za praćenje u njegovo privatno vrijeme te u razdoblju u kojem on obavlja rad i nije privremeno nesposoban za rad" ocijenjeno je pretjeranim zadiranjem u privatni život.

Sutkinja je naložila banci da menadžeru isplati 14.240 eura odštete te mu pokrije 1500 eura troškova. Presuda je nepravomoćna i banka se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.

