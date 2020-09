Otvorili povijesnu grobnicu bez znanja obitelji: Ovo je sramota da izbacuju kosti mrtvih ljudi

Vlasta Bishop ostala je iznenađena kada su joj rođaci javili da su na groblju u Novom Selu na Braču ugledali otvorenu grobnicu obitelji Vrsalović, a radi se o njihovim precima čije su kosti premještene u kosturnicu na dnu grobišta.

Obitelj je naknadno doznala i da je uprava groblja tu grobnicu dala na korištenje obitelji iz Sumartina koja je po rješenju već općini i platila godišnje korištenje grobnog mjesta. Obrazloženje zaposlenika groblja bilo je da su stari vlasnici izgubili pravo korištenja na grobno mjesto jer nisu plaćali održavanje groblja.

Vlasta Bishop za Hinu kaže kako ih uprava groblja uvjerava da su im poslali uplatnice za održavanje, ali kategorički tvrdi da nitko iz obitelji nikada nije dobio ni jednu uplatnicu, a isto tako ih nitko nije obavijestio da će premještati kosti njihovih predaka. U grobnici su kosti četiri osobe od kojih je zadnja pokopana sredinom prošlog stoljeća.

"Tužna sam, razočarana, povrijeđena, ali ne odustajem u ovoj borbi. Angažirala sam odvjetnika u Zagrebu. Ići ću do kraja dok se ne utvrdi istina. Ovo je sramota da izbacuju kosti mrtvih ljudi da bi grobnicu ustupili drugoj obitelji. Nikada do sada nitko u mjestu nije plaćao grobarinu. Ne znam čemu sve to? Grobnicu su nam držali otvorenu deset dana, a da za to vrijeme čak nisu obavijestili ni sanitarnog inspektora, a trebali su po zakonu", kazala je Bishop. Dodala je da ne postoji nikakva odšteta koja će joj nadomjestiti tugu koju su joj napravili na groblju kada su "dirali kosti njene pranone".

Načelnik općine Selca Ivan Marijančević kaže kako ta općina upravlja sa četiri groblja od kojih je i ono u Novom Selu, a riječ je o zaista starom groblju na kojem za određeni broj ukupnih mjesta nitko ne plaća naknadu jer se sa sigurnošću nije moglo utvrditi koji su stvarni korisnici. Iako je općina imala zakonsku mogućnost da u slučaju ne javljanja korisnika upravi groblja nakon 30 godina kosti iz grobišta premjesti u vanjsku kosturnicu oni to nisu napravili smatrajući da to nije ljudski.

"Namjeravamo zaštititi određene grobnice za koje smatramo da predstavljaju zaštićenu spomeničku baštinu. Naši grobari su taj grob zaista otvorili i očistili, ali kosti nisu iznosili van grobnice već su ih položili na njeno dno. Imamo namjeru tu grobnicu proglasiti spomeničkim dobrom", kaže Marijančević.

Objasnio je da su nedavno poništili rješenje o korištenju tog groba kojeg su dodijelili jednoj obitelji uz Sumartina te im je novac vraćen.

Načelnik je u razgovoru sa starim mještanima doznao kako je u tom grobu Austro-ugarski oficir Janjislav Vrsalović Sudja koji je pokopan uz najviše vojne počasti. U svoje je vrijeme upravljao mjestom te je za vrijeme njegove vladavine izgrađeno groblje. Zato su i odlučili da se ta grobnica više nikome ne dodjeljuje jer postaje spomeničko dobro.

"Je, napravili smo određenu glupost, ali ne u lošoj namjeri nego se u šumi podataka pokušalo evidentirati što više podataka o grobovima i krivo je dodijeljeno to grobno mjesto ljudima iz Sumartina. To je sada sve poništeno. Tako smo odlučili nakon što je reagirala obitelj Vrsalović. To nam je bio alarm za uzbunu. Možemo se ispričati bilo kome ako smo što loše napravili", poručio je načelnik Marijančević.