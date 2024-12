Otpadnik od Moskve i miljenik Zapada uveo je tiraniju i pao u revoluciji

TEHNOLOŠKI DUEL

'Putin je lud i on to zna': Zelenski brutalno odgovorio na prijedlog ruskog čelnika, poslao oštru poruku Europi

"Osoba koja sjedi u Kremlju predložila je tehnološki duel, rekao je: mi ćemo gađati, primjerice Kijev, a oni neka se obrane sustavima za protuzračnu obranu", rekao je Zelenskij na konferenciji za novinare u Bruxellesu gdje je razgovarao s čelnicima država članica EU-a. "Mislite li da razumna osoba to može reći? On je lud i mislim da to zna", dodao je ukrajinski predsjednik