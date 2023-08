Takav avion samo jednom sudjelovao u nesreći: Sudario se s Boeingom, pilot je sletio bez žrtava

Embraer Legacy 600, mlažnjak u kojemu je najvjerojatnije bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, srušen je u srijedu. Prema podacima o letu, nije bilo naznaka problema do posljednjih 30 sekundi. Rosaviatsia, ruska aviokompanija, potvrdila je da je Prigožin bio jedan od deset ljudi u avionu koji je putovao iz Moskve u Sankt Peterburg kada se srušio nedaleko od sela Kuženkino u oblasti Tver.

U 15:39 sati po koordiniranom svjetskom vremenu, zrakoplov je napravio "iznenadnu vertikalu prema dolje" navodi Ian Petčenik s Flightradar24, a prenosi Reuters. U 30 sekundi letjelica se strmoglavila gotovo dva i pol kilometra s visine od osam i pol kilometara. "Što god se dogodilo, bilo je brzo", komentirao je Petčenik.

We have processed the raw data received from RA-02795, which crashed this afternoon near Tver, Russia. The aircraft did not send position data, but sent other data to provide a picture of how it fell from the sky. https://t.co/Yt1PreVrn5 pic.twitter.com/lW6bD8jgPw