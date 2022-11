Skandal u predmetu Agrokor: DORH tvrtki iz Poljske uplatio 11 milijuna kuna za nepostojeću reviziju

Večernji list u posjedu je dokumenata iz DORH-a iz kojih nedvosmisleno proizlazi da su čelni ljudi iz tužiteljstva za potrebe podizanja optužnice protiv Ivice Todorića protupravno potrošili 11 milijuna kuna proračunskog novca.



Čini se kako će zbog ovog otkrića pravosudna trakavica oko slučaja Agrokor dobiti potpuno novu dimenziju, a u problemu bi se mogao naći i DORH ako se pokaže da su nesavjesnim ponašanjem ostvarili biće kaznenog djela i oštetili državni proračun.



Priča je kompleksna pa krenimo kronološki.



Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu 2. kolovoza 2018. godine izdalo je Nalog za vještačenje tvrtki KPMG iz Poljske tražeći od te tvrtke koja je specijalizirana za financijske analize - izradu knjigovodstvenog i revizorskog vještačenja u tadašnjem Agrokoru.t

Dio Naloga za vještačenje u posjedu Večernjeg lista

Foto: Večernji list

DORH je time htio dobiti relevantne informacije o višegodišnjem kompliciranom poslovanju posrnulog koncerna kako bi Todoriću i drugim okrivljenicima dokazao kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom kriminalu.



Ugovor između DORH-a i tvrtke KPMG bio je težak ukupno 11 milijuna kuna sa svim troškovima, a podmirio se iz državnog proračuna.



Podsjetimo, riječ je o optužnici DORH-a u tzv. aferi "Veliki Agrokor" koja nikad nije postala pravomoćna iako predstavlja jedan od najopsežnijih predmeta u povijesti našeg pravosuđa. Optužnica je podignuta u rujnu 2020. godine i to nakon istrage koja je trajala od sredine 2017. godine. Todorića i 14 suoptuženika tereti se da su svojim postupcima Agrokor oštetili za oko 1,2 milijarde kuna.



Od početka istrage obrane optuženika problematizirale su knjigovodstveno-financijsko i revizorsko vještačenje, a koje je ključni dokaz optužnice. Todorićeva obrana je prokazala da je vještačenje, zapravo, izradila hrvatska podružnica tvrtke iz Poljske, a koja je ranije radila i za izvanrednu upravu Agrokora ali i još ranije za samog Todorića. Odvjetnici su tvrdili da je tu riječ o sukobu interesa.

Ivica Todorić

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Visoki kazneni sud uvažio je žalbu obrane i zatražio saslušanje vještaka Ismeta Kamala koji se prethodno pozivao na GDPR i odbio odgovoriti uz čiju je pomoć izradio izvješće.



Međutim, prije nego li je do toga došlo DORH je, prošle godine, sam povukao optužnicu i to baš vrijeme kad je u kraku afere Janaf uhićena njezina autorica, državna odvjetnica Mirela Alerić Puklin. Ona je preko supruga, kasnije osumnjičenog u aferi Janaf, odavala tajne informacije o istrazi nad Piruškom Canjugom nekadašnjom direktoricom Agrokora.



Krajem lipnja ove godine, dakle punih pet godina od početka istrage, DORH je ponovno podigao optužnicu. Malo je toga, pisao je Večernji list još u lipnju, iz prvotne optužnice mijenjano. Todorić i ostali se terete za ista djela, ista je šteta, a priopćeno je da je optužnica bila povučena radi boljeg "razjašnjenja stvari".



Pošto je u prvoj optužnici najviše prigovora bilo na vještačenje i spornu reviziju koja je predstavljala ključni dokaz optužnice, Optužno je vijeće Županijskog suda u Zagrebu uputilo službeni dopis tvrtki KPMG u studenom ove godine. Zatražili su službeni odgovor tvrtke o tome za što je točno angažirana u Agrokoru.



KPMG je odgovorio, između ostalog, kako slijedi: "Opseg ugovora između društva KPMG i DORH-a isključuje usluge financijske revizije i računovodstvene usluge".

Odgovor KPMG-a Optužnom vijeću u posjedu Večernjeg lista

Foto: Večernji list

Dodali su i kako je njihov angažman uključivao samo financijsku analizu što je praktički površno prezentiranje knjigovodstvene bilance, a ne dubinska revizija.



To znači da je DORH izdao Nalog za revizorsko vještačenje vrijedno 11 milijuna kuna, a zatim u ugovoru s tvrtkom KPMG preskočio - samu reviziju.



Zašto? Pitali smo DORH, ali odgovor do zaključenja ovog teksta nije stigao.



Obratili smo se Todorićevom odvjetniku Frana Olujiću.



"Iz dopisa poljske tvrtke jasno proizlazi kako se smatraju nenadležnim za izradu revizije za koju uopće nisu niti registrirani. Osim toga nedvosmisleno govore kako revizija u Agrokoru nije učinjena. Kako je onda moguće da to takozvano revizorsko izvješće predstavlja glavni dokaz u optužnici DORH-a? Riječ je o nevjerojatnom propustu, a netko iz tužiteljstva se dobro zaigrao s javnim novcem. Bio bi prvorazredni skandal ako bi sud prihvatio takvu optužnicu koja temelje ima u najobičnijoj financijskoj analizi koju je mogla za puno manje novca učiniti bilo koja konzultantska kuća", kazao je Olujić za Večernji list tvrdeći da sada javnosti treba biti jasnije zašto je njegov klijent tražio izuzeće svih sudaca i uporno ponavljao da je glavni dokaz protiv njega nezakonit.



Upitali smo ga zašto je DORH učinio ovakav propust. Je li riječ o novčanoj malverzaciji ili pukoj nebrizi?

Šefica DORH-a Zlata Hrvoj Šipek

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Ne želim ulaziti u takve analize. Činjenica je da je netko u DORH-u potrošio 11 milijuna kuna na lažnu reviziju", kaže odvjetnik.



Podsjetimo, Todorić je 2020. nepravomoćno je, zbog nedostatka dokaza, oslobođen optužbi i u aferi "Mali Agrokor". Teretilo ga se da je 2013. zlouporabio položaj te da je na štetu Agrokora omogućio plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarske savjetodavne tvrtke Siggman AG, znajući da savjetničke usluge nisu niti će biti obavljene.