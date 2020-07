Otkrivamo pozadinu imenovanja: Mons. Petru Paliću papa dodijelio vrući krumpir - ‘hercegovački slučaj’

“Na tvoju riječ, Gospodine”, bio je odgovor dosadašnjeg hvarskog biskupa mons. Petra Palića na vijest iz Svete Stolice da ga papa Franjo imenuje novim biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanjskim, nakon što se godinu i pol čekalo otkako je mostarski biskup mons. Ratko Perić, nakon navršenih 75 godina, dao svoj mandat na raspolaganje Svetome Ocu. Mostarski se biskup dugo tražio i u javnost su isplivavala imena povremenih “kandidata”, koja su se, kako to već obično biva, pokazivala promašenima.

Uložit će svu svoju snagu

– Naš Bog je Bog iznenađenja, a papa Franjo, pa i ovim imenovanjima danas, redovito demantira novinske napise, osobito “dobrih poznavatelja” unutarcrkvenog života – komentirao je jučer u svome obraćanju imenovanje mons. Palić, otkrivši da dok je “poput Blažene Djevice Marije, zbunjen i smeten nakon vijesti koju mu je priopćio apostolski nuncij mons. Giorgio Lingua da mu je papa Franjo odlučio povjeriti novu službu, prebirao u svom srcu što bi to trebalo značiti, pokušavao dokučiti zašto baš njega i zašto baš tamo?!”

Rodom s Kosova, podrijetlom Janjevac, donedavni glavni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, a prije toga desna ruka dubrovačkom biskupu mons. Mati Uziniću, mons. Palić (48) osim što je najmlađi među biskupima, cijenjen je po svojoj izuzetnoj marljivosti i vještinama dobrog upravljanja i organiziranja. S time da je pritom i čovjek snažne duhovnosti i čvrste vjere, po čemu će se dobro uklapati u hercegovački milje. No nije tajna da je preuzimanje Mostarske biskupije bio i vrući krumpir, pa su mnogi potencijalni kandidati, čak i oni željni biskupske titule, molili da ih ta čast zaobiđe. O čemu se radi, ponajbolje je oslikao dosadašnji biskup Perić u intervjuu za HKR, prije godinu i pol, kada je rekao da je često u svome mandatu znao potrošiti i do 70 posto svoga vremena na dva problema koje nije uspio riješiti, a to su – hercegovački slučaj i međugorski fenomen.

Međugorje je, kao što je poznato, pod upravom Svete Stolice i njime upravlja mons. Henryk Hoser, pa će to u startu olakšati posao novom biskupu Paliću, dok će na tzv. hercegovačkom slučaju (primopredaje franjevačkih župa dijecezanskom kleru zbog koje je bilo mnogo zle krvi) morati i dalje raditi, ali u duhu dijaloga i razumijevanja ondje gdje ga dosad nije bilo.

– Kako sam bio svećenik 22 godine u Dubrovačkoj biskupiji, a ondje ima puno i vjernika porijeklom iz Bosne i Hercegovine i budući da je Dubrovačka biskupija jednim dijelom susjedna Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, susretao sam se s braćom svećenicima te mi nije nepoznato što je ta biskupija proživljavala. Ima izazova, ali vjerujem da ćemo kroz otvorenost i suradnju uz Božju pomoć ići naprijed – rekao je jučer biskup Palić za Hrvatski katolički radio i poručio novoj zajednici kako je “potrebno da budemo otvoreni za suradnju, oslonjeni jedni na druge, ali prije svega na Gospodina. Vjerujem da ćemo s tom sviješću hrabro moći nastaviti dalje”.

– A što je do mene kao biskupa i pastira, sve svoje snage stavit ću na raspolaganje Crkvi mostarskoj-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj kao i svim vjernicima, svećenicima, redovnicama i redovnicima da se po nama Božja riječ širi i Kristovo kraljevstvo izgrađuje te, što bi rekao papa Franjo, učvrsti put istinskog jedinstva – poručio je mons. Palić, kojega je u svome obraćanju jučer spomenuo i splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić (73), koji je istom jučerašnjom odlukom pape Franje dobio nasljednika (koadjutora) mons. Dražena Kutlešu, dosadašnjeg biskupa porečkog i pulskog. Mons. Barišić poželio je mons. Paliću “obilje Božjeg blagoslova u pastirskoj službi u susjednim i izazovnim hercegovačkim biskupijama” te kazao kako se nada da će mons. Kutleša novu službu preuzeti početkom rujna.

– Danas mi se rodio sin – rekao je, objašnjavajući kako je novi koadjutor njegov nasljednik, prenosi Ika.

Novi koadjutor u Rijeci

Pri imenovanju mons. Kutleše budućim nadbiskupom splitskim dvije su zanimljivosti. Prva je da su ga crkveni kuloari najavljivali kao nasljednika nadbiskupa zagrebačkog kardinala Josipa Bozanića na Kaptolu, a on je osvanuo u Splitu. Te pitanje zašto Sveta Stolica već sada priprema nasljednika mons. Barišiću, kada su ostale još dvije godine do njegova umirovljenja? Mons. Barišić, dakako, jučer nije odgovorio na to pitanje. No, kada su posljednjih dana u crkvenim kuloarima počela šuškanja da se spremaju nova biskupska imenovanja, u tome “paketu” bilo je riječi i o novom nadbiskupu, tj. koadjutoru i u Riječkoj biskupiji.

Očekuje se, naime, da se dogode promjene i u Dubrovačkoj biskupiji, a trebat će popuniti i prazna biskupska mjesta u Poreču i Hvaru. Dakle, u sljedećoj “rundi” mogu se očekivati nova biskupska imena. Neka se, po običaju, već spominju na glas, a među njima ima i redovničkih kandidata, pa će biti zanimljivo vidjeti koga će papa Franjo uskoro imenovati novim biskupima. Odnosno, kada će Sveta Stolica izabrati vrijeme za objavu njihovih imena.