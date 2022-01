Otkrivamo detalje novog zakona: Svi očevi moraju na dopust 10 dana, evo kolike će biti roditeljske naknade

Kada je Martin uzeo tri mjeseca roditeljskog dopusta očekivao je da će mu briga za kćerkicu biti nešto poput dugog odmora, no ubrzo je shvatio da je to posao s punim radnim vremenom i da nema zastoja...



Uspijevao je malo predahnuti dok je spavala, priznajući da je stalno morao paziti na nju kao orao. Rijetki su očevi poput Martina koji u Hrvatskoj koriste roditeljski dopust, a imaju pravo na četiri mjeseca dopusta, od kojih su dva neprenosiva na majku. Mogu ga koristiti od šest mjeseci života djeteta pa do djetetove osme godine.