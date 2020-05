Otišao na pregled zbog bolova u leđima, pa mu otkrili nešto neuobičajeno

Zbog teških bolova u donjem dijelu leđa, liječnici su poslali 38-godišnjeg Brazilca na CT sken. Sken je otkrio uzrok boli - herniju diska, ali i prisutnost tri bubrega.

Liječnici iz bolnice Do Rim u Sao Paulu vidjeli su lijevi bubreg normalnog izgleda i dva spojena bubrega na području zdjelice, navodi se u članku objavljenom u uglednom medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine.

A 38-year-old man presented with low back pain associated with a herniated disk. A computed tomographic scan incidentally showed the presence of three kidneys. — NEJM (@NEJM) May 9, 2020

Tri bubrega je relativno neobičajna pojava, navode stručnjaci i ističu kako je otkriće istih najčešće slučajno jer rijetko uzorkuje probleme. Smatra se kako se za to ni ne zna osim ako se ne napravi CT sken zbog nekog drugog zdravstvenog razloga, kao što je to bio slučaj s 38-godišnjim Brazilcem.

Vjeruje se kako je do pojave trećeg bubrega došlo zbog abnormalnih procesa za vrijeme formacije embrija, navodi Fox.