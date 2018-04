Otac hakera iz Srbije: Programirao je nešto za tog Hrvata i dobivao sitne pare

Otac Jovana M. (19), hakera iz Prokuplja koji je uhićen prije nekoliko dana, u međunarodnoj akciji u kojoj je uhićen i 19-godišnjak iz Zaprešića, ispričao je za Blic da je njegov sin godinama programirao 'nešto za tog Hrvata', ali da nije imao lošu namjeru.

Jovan M. je uhićen zajedno sa Vukašinom D. (21) iz Rume. Osumnjičeni da su bili administratori servisa Webstresser hakerske grupe koja je po narudžbi klijenata srušila četiri milijuna sajtova u svijetu. Na meti njihovih napada bile su banke, državne institucije, policija...

Otkad mu je sin uhićen, otac je u šoku.

- U rasulu sam. To što je još kao klinac programirao nešto za tog Hrvata i dobivao neke sitne pare, ne znači da bi trebalo dijete demonizirati. On je čak provjeravao sigurnost nekih naših sajtova ranije i slao im mailove da ih upozori na propuste u sigurnosti. To mi se osobno pohvalio - priča Milan M.

Kaže kako njegovo dijete nije zlonamjerno. - On je vrlo pošten i nema kvarnu dušu - rekao je otac.

Jovan M. je inače sve donedavno bio učenik Tehničke škole u Prokuplju. Školovao se izvanredno zbog čak 300 sati izostanaka, a iz informatičkih je predmeta imao je dvojke. Njegovi školski kolege kažu da je bio "zaluđen kompjuterima", ali ih je šokirala vijest da je uhićen.

Podsjetimo Kristian Razum (19) iz Zaprešića koji je osumnjičen da je vodio najveći servis za DDoS napade Webstresser.org priveden je na Županijski sud u Velikoj Gorici, nakon čega mu je određen pritvor od mjesec dana.