Rekao kako je uzeo 100 kuna da prijeđe u Mađare, ali tvrdi i da je plaćen da lažno iskazuje

Ja sam, tako mislim, nekakav krunski svjedok, a ako mogu, promijenio bih cijeli iskaz. Bio sam potplaćen da dam lažan iskaz prije dvije godine, i bio sam plaćen da izađem pred novinare, započeo je govoriti Dalibor Vrbanić danas na Općinskom sudu u Osijeku. Svjedočio je, naime, na suđenju Atili Soki i Gordani Musa Balaš, okrivljenima da su plaćali biračima u Baranji da promijene nacionalnost u mađarsku, a sve kako bi mogli na glasačkom listiću zaokružiti ime Roberta Jankovicsa. Naknada za to iznosila je 100 ili 200 kuna. Zbivalo se to, tereti se, za parlamentarne izbore 2016. Dvojac poriče krivnju. Svjedoci su se, inače, već dvaput oglušili na sudski poziv, a jučer su se konačno pojavili u sudnici. No, nije stigao okrivljeni Atila Soka, koji je, prema riječima njegova branitelja, "otputovao u Austriju jer je imao nekog posla". Tužiteljstvo vjeruje kako Soka namjerno izbjegava suočavanje sa svjedocima.

– Ta je osoba dovela novinare mojoj supruzi Stani Rajić, nije se najavio, niti je išta rekao, supruga i djeca su ostala u šoku jer nam nikad nije novinar došao u kuću. A meni je platio da se sastanem s novinarkom, čije ime ne znam, i jednim novinarom. Isto tako sam plaćen da dam lažan iskaz – nastavio je Vrbanić. No, novi iskaz koji je potom uslijedio bio je, prema kasnijoj opasci tužitelja, u bitnome gotovo identičan onome prvome.

– O cjelokupnom događaju ništa ne znam, samo znam da je došao Atila Soka i pitao nas da se prebacimo u Mađare. Ponudio je 100 kuna meni i 100 kuna supruzi. I onda smo išli s njime u Županijsku ulicu, ušli smo u ured kod neke plave gospođe, Atila Soka je rekao da potpišemo. Supruga i ja smo potpisali i onda je on rekao "Sad ste Mađari". Mi smo se pogledali "Kako smo Mađari", nije nam bilo jasno. Atila je onda dao supruzi 100 kuna i tu smo se rastali. Rekao je da će nam donijeti kući još 100 kuna, koje nikad nismo dobili – ispričao je. Soku poznaje, nastavio je, iz mladih dana.

– On je prije bio s mojom suprugom, ja sam mu ju preoteo – izjavio je.

Na biralište ipak supružnici nisu izašli.

– Trebao sam glasovati za Roberta Jankovicsa, to mi je rekao Atila Soka. Nismo otišli jer smo smatrali kako je nepravedno to što se radi. Nacionalnost sam promijenio iz financijske potrebe. Ni supruga ni ja ne radimo, a Soka je dobro znao našu financijsku situaciju – naveo je.

– Jeste li još uvijek Mađar – upitao ga je tužitelj Denis Rajtek.

– Još sam uvijek Hrvat. Bio sam u policiji, u policiji stoji da sam Hrvat – odgovorio je.

Unatoč inzistiranju obrane, svjedok je odbio otkriti tko mu je platio da komunicira s novinarima i daje lažne iskaze.

– Neka ostane anonimno. Ne bih htio da mi djeca nastradaju. Vjerojatno je i ta osoba znala moje financijsko stanje i obećala nam je kule i gradove, da će nam pomoći ako dobije prijašnji posao saborskog zastupnika, "ispucao" je. No, na direktno pitanje misli li na Šandora Juhasa, tadašnjeg Jankovićeva protukandidata i bivšeg saborskog zastupnika, kazao je: – Želim prešutjeti odgovor.

Posvjedočio je i kako je Atila Soka tražio njegovu suprugu da pronađe i druge ljude koji bi promijenili nacionalnost i izašli na izbore.

– Ne znam je li ona to prihvatila, ja imam drugih obaveza, imam stoku, imam djecu, ne mogu stalno stajati pokraj supruge, a i nisam takav da bih prisluškivao što priča – odgovorio je. – Rekao sam danas pravu pravcatu istinu, nitko me nije platio da lažno iskazujem, nego sam smatrao da nije pošteno ni s jedne ni s druge strane – zaključio je Vrbanić. Sokin branitelj stavio je primjedbu na njegov iskaz.

– Evidentno je kako je riječ o potplaćenom svjedoku koji je već dao lažan iskaz i time počinio kazneno djelo te je nemoguće uopće razlučiti koji iskaz je istinit, ako je uopće ikoji istinit – izjavio je branitelj. I Milka Vuk sjela je na klupu za svjedoke. Iako je u istrazi ustvrdila da joj je Soka dao 100 kuna da prijeđe u Mađare i glasa za Jankovicsa, "što je sve i učinila", danas se nije ničega sjećala.

– Poznajem Atilu jer mi je znao uskočiti u pomoć, materijalno. Totalno sam u šoku i u stresu, ne sjećam se ničega, nisam nikad doživjela to da idem po sudovima. Sad idem doktoru, imam 200 tlak. Popila sam dvije tablete za živce. Organizam mi to ne podnosi. Ja imam svojih životnih i zdravstvenih problema, i težak mi je život i ogorčena sam, dođe mi da se ubijem – ispričala je ona i rasplakala se u sudnici.