Orešković oplela po Bandiću: 'Neka ne spominje Božje ime s koristoljubivom nakanom'

Dalija Orešković otvorila je Facebook-stranicu za svoju novu političku platformu Start. Bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa danas je objavu posvetila gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću, pod naslovom: "Milana Bandića lijepo molimo da ne spominje Božje ime s koristoljubivom nakanom".

Objava je napisana povodom vijesti da je Bandićevom taboru prišao saborski zastupnik Mladen Mađer iz HSS-a.

"Skorašnje prelaske velikoga broja zastupnika u Stranku rada i solidarnosti njen osnivač i potkivač je ovako pokušao objasniti: „Valjda Bog tako hoće, valjda Bog hoće one koji rade, koji se trude, koji se zalažu, koji donose odluke, pogriješe, isprave grešku u hodu, preuzimaju rizik, rade od grada europsku metropolu 19 godina, salonski ne ljevičare, ne desničare, nego delaju.“ Zatim je nastavio nerazumljivo frfljati isto kao što pričaju slični populisti. Od pojave te bizarne i cinične izjave uzaludno čekamo da se na nju kritički osvrnu svećenici i vjernici različitih vjeroispovijesti. S obzirom na to da nismo dočekali reagiranje tih aktera, to činimo – netko mora - mi iz nove političke platforme START", poručuje Dalija Orešković.

Zaključuje kako je gradonačelnikov Bog bjelodano stubokom drugačiji od Boga ljubavi i dobra („Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, tako činite i vi njima“, Matej 7:12) kojega štuju istinski vjernici.

"Milana Bandića lijepo molimo da ne spominje Božje ime s koristoljubivom nakanom, kako bi opravdao bezočno otimanje zastupnika drugih stranaka i za to vezano potiranje izborne volje birača. Njega koji prigodom polnoćke i vjerskih blagdana redovito sjedi na rezerviranom stolcu u prvom redu katedrale upućujemo da bar malo zastane u lažnoj hiperaktivnosti i razmisli o poruci Pape Franje s opće audijencije u Vatikanu 2. siječnja ove godine: „Koliko često vidimo sramotu tih ljudi koji idu u crkve i tamo su svaki dan, a potom žive u mržnji i ogovaranju drugih ljudi", poručila je Dalija Orešković.

