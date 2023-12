Oprez, muškarci: S polica se povlači serija jednog lijeka, utvrđena je nedozvoljena supstanca

S tržišta se povlači serija Epimena Plus, dodatka prehrani koji se koristi za rješavanje problema erektilne disfunkcije, izvijestio je Državni inspektorat RH. Radi se o Epimenu Plus u kapsulama, 2 X 450 mg, LOT broja L28022026, a kojeg je najbolje iskoristiti do 28. veljače 2026.

Kako su izvijestili iz Inspektorata, u navedenim kapsulama je utvrđena farmakološki aktivna supstanca sildenafil. ''Proizvod nije u skladu s Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno'', javljaju.

Radi se o dodatku prehrani proizvođača UBOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. ''Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima'', napominje Inspektorat.

POVEZANI ČLANCI: