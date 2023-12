Iz ljekarni se povlače dva lijeka: Utvrđene su neispravnosti u kakvoći

S tržišta se povlače dva lijeka, izvijestila je ovoga petka Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Radi se o kapima za oči i dentalnim štapićima s acetilsalicilnom kiselinom, a u oba slučaja razlog je bila neispravnost u kakvoći ''koja se odnosi na odstupanje u rezultatima testa stabilnosti'', objavljeno je.

Naime, u prvom slučaju radi se o lijeku Apernyl a100 tvrtke Apolonia d.o.o. Labinu, a u tom slučaju povlači se serija 0457 predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine krajnjih veleprodaja i stomatoloških ordinacija, objavio je HALMED. U drugom slučaju to je pak lijek Oftidorix 20 mg/ml + 5 mg/ml, kapi za oči u obliku otopine, a kojeg na tržište stavlja tvrtka Bausch + Lomb Ireland Limited. U tom slučaju povlače se serije 2203695A, 2211906B i 2303977E predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni

''Budući da odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj nema niti jedan lijek s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku, navedeni lijek se nabavlja postupkom izvanrednog unošenja temeljem izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept'', objavio je HALMED''.

''Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije'', upozoravaju.

POVEZANI ČLANCI: