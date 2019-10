Opozicija se formira u antikorupcijski blok, Most ne zovu jer im je desno

Kako izići na parlamentarne izbore, jedno je od ključnih pitanja o kojemu se raspravlja u najjačoj oporbenoj stranci, SDP-u. Ono što je u ovom trenutku sigurno jest da je SDP definitivno “detektirao” svoja dva ključna partnera – HSS i HSU, a s kojima bi početkom idućeg tjedna, kako stvari stoje, trebao potpisati i Deklaraciju o borbi protiv korupcije.

Programsko povezivanje

Riječ je, kaže šef SDP-a Davor Bernardić, o povezivanju parlamentarnih stranaka koje će se potpisom na Deklaraciju obvezati da će se sustavno boriti protiv korupcije, da će inzistirati na transparentnosti, zakonima sprečavati zloporabu položaja i korupciju na državnoj i lokalnoj razini koje će tražiti da se uredi pitanje podrijetla imovine i koje će se boriti za jačanje neovisnosti institucija poput DORH-a i Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

– Za sada je sigurno da će Deklaraciju potpisati HSS i HSU. No mi ćemo pozvati i ostale nama bliske parlamentarne stranke poput GLAS-a i IDS-a, ali i Snage da potpišu Deklaraciju – kaže Bernardić.

Most neće zvati jer im je desno. Podržao je Škoru, a i dva puta, kaže Bernardić, doveo na vlast HDZ. Neće zvati ni Demokrate Miranda Mrsića kojeg su iz SDP-a i izbacili, a nije dobrodošao ni Bojan Glavašević koji je, kaže Bernardić, sam napustio SDP.

Nakon što Deklaraciju potpišu parlamentarne stranke koje se na to odluče, Bernardić kaže da će tada ponuditi i neparlamentarnim strankama poput Laburista, PGS-a, SU-a... da potpišu Deklaraciju. A hoće li tako ujedinjeni svi i na parlamentarne izbore?

Za početak, kaže Bernardić, najprije bismo se trebali svi naći na programskim osnovama, na važnim pitanjima za zemlju, ali i znakovito dodaje da su u SDP-u itekako svjesni da im za uspjeh na budućim parlamentarnim izborima treba širi savez. Na te će izbore SDP ići s HSS-om i HSU-om i to je praktički već dogovoreno, a hoće li se ta koalicija širiti i dalje s ostalim lijevo-liberalno-centrističkim stankama ili će na izbore u dva bloka, tek će se vidjeti.

Ako se pita šefa HSS-a Krešu Beljaka, potpisivanje Deklaracije o borbi protiv korupcije prvi je korak da se opozicija napokon opameti i da uđu u jedan blok što je, drži, jedino logično.

Dobra opozicijska priča

– HDZ je s jedne strane i on je toliko premrežen hobotničkim krakovima da je jedini način da ga se pobijedi na izborima da se stave sve glave pod jedan kup. Sada je HDZ na 25-26 posto rejtinga i dobiva na izborima. Logika kaže da se trebaju udružiti svi koji su protiv ovakvog načina vođenja države – uvjeren je.

A Deklaracija, nastavlja Beljak, mora biti temelj oko kojeg će se stvoriti veliki koalicijski blok.

Šef HSU-a Silvano Hrelja naglašava pak da je Deklaracija jedna dobra opozicijska priča s obzirom na ponašanje vladajućih. Također kaže da je ona dobra platforma za zajednički izlazak i na parlamentarne izbore i da je to svakako tema o kojoj će se međuosobno sa SDP-om još razgovarati. HSS i HSU već su potpisali jednu deklaraciju sa SDP-om, i to Deklaraciju o dobrom društvu. Bilo je to još 2017. godine, a uz spomenuti trojac tu su Deklaraciju potpisali i Laburisti i Naprijed Hrvatska, stranka bivšeg predsjednika države Ive Josipovića koja se u međuvremenu spojila sa SDP-om.