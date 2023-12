Oporba negoduje: Zakon o obrazovanju šalje nam se dva-tri dana prije stanke

Saborska oporba izrazila je u srijedu nezadovoljstvo što je Vlada izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Hrvatskom saboru poslala po hitnom postupku, dva-tri dana prije kraja redovitog zasjedanja te ocijenila kako te izmjene nisu nikakva reforma.

O zakonskim izmjenama raspravljamo dva-tri dana prije ustavne stanke, kazala je Sabina Glasovac (SDP), o 'reformi' raspravljamo u foto-finišu, dodao je Domagoj Hajduković (SD).

Zastupnici HDZ-a, koji predložene izmjene podržava, objašnjavaju čemu hitnost. - Sada prilagođavamo zakonodavstvo da bi iz NPOO-a mogli realizirati sredstva od dvije milijarde eura kako bi naše osnovne škole do 2027. imale infrastrukturne uvjete da prijeđu na rad u jednoj smjeni, što je standard članica u EU - rekla je Vesna Bedeković (HDZ).

Potvrdio je to i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i najavio da će se cjelovit Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi vrlo skoro, nakon Nove godine, naći u javnoj raspravi.

VEZANI ČLANCI:

Imali smo namjeru donijeti novi zakon, no zbog njegove složenosti nismo uspjeli, a kako ne bi došlo u pitanje dvije milijarde eura, išli smo na izmjene zakona, odgovorio je ministar Marijani Puljak (Centar). Ona je, naime, prigovorila da su to 16. izmjene postojećeg zakona, a da se to radi na način koji je uvreda za sve koji u tom sustavu rade.

Ministar je objasnio da predložene izmjene idu u "pravcu podizanja kvalitete obrazovanja", a ključne se tiču reformskih procesa vezanih uz prelazak svih osnovnih škola na rad u jednoj smjeni. Zbog nedostatnih infrastrukturnih uvjeta, oko 60 posto učenika pohađa osnovne škole koje rade u dvije ili tri smjene, kazao je Fuchs i naglasio kako je cilj njegova Ministarstva do 2027. stvoriti preduvjete za rad svih osnovnih škola u jednoj smjeni.

- Glumimo da smo nešto napravili da bi sredstva stigla, to je naopako i nakaradno, želite uvesti nastavu u jednoj smjeni da bi povukli novce, a preduvjete ostvarili niste - kazala mu je Marija Selak Raspudić (Most). Skeptična je prema mogućnosti zapošljavanja učitelja i nastavnika i nakon 65. godine. - Nije za očekivati da će umirovljenici stajati u redu da bi se vratili u sustav - kazala je i poručila da su nam učitelji na marginama i da im nije vraćeno dostojanstvo koje zaslužuju.

I Urša Raukar (Možemo) pita kako govoriti o odgoju i obrazovanju u ovom, kako kaže, "otužnom i poraznom trenutku hrvatskog društva", s još jednom aferom, u vrijeme kad su učitelji na najnižoj društvenoj ljestvici, potplaćeni, kad im roditelji prijete zbog loših ocjena njihove djece.

Oporba je pozdravila prijedlog po kojem će se i u osnovne škole moći upisivati elektroničkim putem, a roditelji izostanke moći opravdati putem e-Dnevnika. Pritom treba voditi računa da neke obitelji nemaju potrebnu opremu za takav upis, napomenula je Glasovac.

Oporba pozdravlja i uvođenje mogućnosti ravnateljima škola da privremeno udalje s radnog mjesta osobu za koju saznaju da je protiv nje podnesena kaznena prijava za neko od djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Kako će škole to saznavati, pitala je Selak Raspudić, što ako nema kaznenog postupka, nego postoji samo sumnja, dodala je Glasovac.

VIDEO Uhićenja u Maksimiru