'Oponenti u HDZ-u štete reizboru Grabar-Kitarović. Pobrkali su prioritete'

S Marijem Kapulicom, predsjednikom Zajednice utemeljitelja HDZ-a, razgovarali smo o aktualnoj političkoj situaciji.

Treba li HDZ održati Vladu ili prekinuti ucjene partnera i izaći na izbore?

HDZ je sa svojim partnerima u Vladi, ali i saborskoj većini koja je često bila šira od same potpore koalicijskih partnera, uspio u ovom mandatu osigurati stabilan rast, konsolidirati financije, imati uravnotežen proračun i voditi odgovornu politiku koja je rezultirala rastom standarda, rastom plaća i mirovina, poreznim rasterećenjima i otvaranjem novih sto tisuća radnih mjesta. Time smo preokrenuli negativne trendove Vlade Zorana Milanovića. Najvažnije je da smo održavajući stabilnost pružili priliku gospodarstvu, koje je teško ranjeno gospodarskom krizom u kojoj su izgubljene brojne tržišne pozicije i radna mjesta. U tom smislu stabilnost je potrebna i poželjna. No, ako se pred Vladu stavlja izbor hoće li odustati od odgovorne politike kada je u pitanju proračun i financijska stabilnost u zamjenu za nastavak političke potpore, onda je odgovor jasan: to se neće dogoditi.

Dakle, opcija su i prijevremeni izbori?

Neki našu želju za stabilnošću i nastavkom pozitivnih ekonomskih trendova krivo protumačili, o čemu svjedoče i nedavni ultimatumi koji ne uvažavaju rezon zbog kojeg smo ušli u koaliciju. HDZ sigurno neće inzistirati na “stabilnosti” samo da bi se održao na vlasti, pogotovo ako to podrazumijeva odustajanje od naših temeljnih ciljeva. Za takvu stabilnost nismo se zalagali. Oni koji su to pomislili jako su pogriješili. Krivo su procijenili i našu i svoju poziciju. Odgovorna politika ona je koja se brine o novcu poreznih obveznika, koja se kreće u okviru mogućeg, a ne da šteti jednima u korist drugih. Proračun je rastao u svim godinama prije, za vrijeme i nakon krize, dok je privatni sektor morao napraviti velike rezove i odgovorna politika mora to uzeti u obzir.

Uz Stiera, Kovača, možda Karamarka, mogućnost kandidature za predsjednika HDZ-a najavio je i Ivan Penava, ugrožavaju li ti protukandidati poziciju Andreja Plenkovića u HDZ-u?

Isticati unutarstranačke kandidature tijekom kampanje za predsjednika države isto je kao i isticati kandidature za župane tijekom izbora za parlament ili kandidature za Europski parlament tijekom izbora za Sabor.

To nema smisla.

To jedino ugrožava vođenje konsolidirane kampanje za reizbor Kolinde Grabar-Kitarović i sprečavanje ljevice da se vrati na Pantovčak. Oni koji su pobrkali prioritete stranke kojoj pripadaju i upustili se u takvu vrstu političkog angažmana potpuno su bespotrebno došli u situaciju da s našim vanjskim konkurentima dijele isti politički cilj.

Jedni to čine zbog unutarstranačkih ambicija, a drugi zbog ambicije da zauzmu HDZ-ovo mjesto u političkom životu Hrvatske. Ali ne vjerujem u uspješnost takvih operacija.

Može li eventualni poraz predsjednice poljuljati i Plenkovića u HDZ-u na stranačkim izborima?

Plenković je lider i pobjednik, ima rezultate i neumorno radi za Hrvatsku. Izvukao je stranku iz vrlo nepovoljne situacije, preokrenuo trendove, pobijedio na parlamentarnim, lokalnim i europskim izborima. Nasuprot onih koji žele oslabiti poziciju Kolinde Grabar-Kitarović, on je jača. Sigurni smo u pobjedu i reizbor predsjednice. Borimo se za njezinu pobjedu, ne zato što preko toga želimo „učvrstiti“ ili ojačati Plenkovića, nego zato što mislimo da je to u interesu Hrvatske.

HDZ-ovo biračko tijelo podijelilo se između K. Grabar-Kitarović i Miroslava Škore?

Kolinda Grabar-Kitarović ima svoje biračko tijelo s kojim komunicira i koje joj daje potporu tijekom čitavog mandata.

Predsjednica ima i svoj izborni stožer. HDZ ima snažnu organizaciju i infrastrukturu koju će joj dati na raspolaganje kako bi taj uspjeh bio što bolji. Fenomen isticanja kandidatura koje su vođene idejom da unesu zabunu u prostor desnog centra i desnice te otrgnu jedan njegov dio je već više puta primjenjivan.

Svaki puta kada je bio „uspješan“ taj je model rezultirao izborom kandidata ljevice na tu dužnost. Vjerujem da smo iz tog iskustva nešto naučili.

Andrija Hebrang nedavno je kritizirao kako je nevjerojatno da Hrvatsku vodi premijer koji je Domovinski rat proveo u inozemstvu?

Hebrang često ima takve izjave čiju je poantu teško razumjeti. Tako procjenjuje da su Stier i Kovač odlični za preuzimanje liderskih pozicija, a obojica su bivši diplomati i ministri vanjskih poslova. Istovremeno kaže da diplomacija „nije tu da vodi, nego da provodi“ i da bivši diplomati ne mogu voditi politiku. Što se tiče izjave o tome kako je Plenković čitavo vrijeme rata proveo u inozemstvu, to nije točno. Hebrang opet iznosi neistine. Poput one da je predsjednica morala „skrenuti ulijevo“ da bi dobila potporu HDZ-a.