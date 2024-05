Opet nam stižu grmljavina i kiša: Evo koji dan produženog vikenda bi trebao biti najsunčaniji

Veći dio Hrvatske ovog je četvrtka, kada obilježavamo Dan državnosti i Tijelovo, pod žutim meteoalarmom DHMZ-a, i to poglavito zbog grmljavinskog nevremena koje bi moglo stići u neke krajeve. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je kako se nevrijeme popraćeno kišom mjestimice očekuje uglavnom u drugom dijelu dana.

''Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina, a u noći na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru i obilna oborina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru umjereno jugo popodne u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 °C'', najavljuju, dok na na području Kvarnera očekuje jači vjetar, s udarima do 75 km/h.

Foto: DHMZ

Dolazak nove nestabilne fronte najavljuje se već za petak. ''Umjereno, prijepodne i pretežno oblačno. Povremeno će padati kiša, a lokalno će biti i jače izraženih pljuskova s grmljavinom te obilne oborine. Moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C'', prognoza je DHMZ-a, s time da će cijela Hrvatska, izuzev krajnjeg juga, biti pod žutim meteoalarmom.

Jugo će obilježiti i nastavak nekima produljenog vikenda, pri čemu će u petak prolazno biti i jako, najavljuje meteorologinja Petra Mikuš Jurković za HRT u idućim danima.

- I dalje nema stabilizacije - najčešća kiša u petak, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno i intenzivnijima te obilnijima, a u subotu u većini krajeva - bez oborine. I na kopnu subota najstabilniji dan, a u nedjelju pljuskovi su vjerojatniji u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije. Petak pak vrlo promjenjiv, povremeno će padati kiša, lokalno i u obliku izraženih i obilnih pljuskova uz grmljavinu - najavljuje.

Inače, podaci DHMZ-a pokazuju kako se temperatura mora ovih dana kreće oko 21°C, što su već brojni iskoristili za prvo ovogodišnje kupanje. U Puli i Rovinju je do 8 sati jutros tako zabilježeno 22°C, a najtoplije je na Mljetu, na Velikom i Malom jezeru - 23°C.