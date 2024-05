Izdana upozorenja zbog grmljavinskog nevremena: Evo kako će biti za produljeni vikend

Vrijeme će u četvrtak biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji bi na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogli biti izraženiji. Vjetar će biti većinom slab, a duž obale očekuje se većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog grmljavinskog nevremena za područje osječke, zagrebačke, karlovačke, gospićke i riječke regije.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Osim toga, žuto upozorenje izdano je zbog vjetra za zapadnu obalu Istre te sjevernu Dalmaciju.

Što se tiče ostatka ovoga tjedna, vrijeme će biti promjenjivo u petak i nedjelju, dok će u subotu biti prolazno stabilnije.

"Jugo će obilježiti i nastavak nekima produljenog vikenda, pri čemu će u petak prolazno biti i jako. I dalje nema stabilizacije - najčešća kiša u petak, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, lokalno i intenzivnijima te obilnijima, a u subotu u većini krajeva - bez oborine. I na kopnu subota najstabilniji dan, a u nedjelju pljuskovi su vjerojatniji u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije. Petak pak vrlo promjenjiv, povremeno će padati kiša, lokalno i u obliku izraženih i obilnih pljuskova uz grmljavinu", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.