Operacija koja vraća život: Pacijentica zasvirala tijekom zahvata

Denise Bacon (65) iz Crowborougha u Istočnom Sussexu doživjela je trenutačno poboljšanje pokreta prstiju dok su joj kirurzi stimulirali mozak električnom strujom. Ova umirovljena logopedinja podvrgnula se dubokoj moždanoj stimulaciji (DBS) nakon godina borbe sa simptomima Parkinsonove bolesti, u četverosatnoj operaciji u londonskoj bolnici King’s College Hospital, piše portal SkyNews.

Njezini su simptomi uključivali usporenost pokreta, ukočenost i zgrčenost mišića. Od dijagnoze 2014. godine bolest joj je značajno narušila sposobnost hodanja, plivanja, plesa i sviranja klarineta. No zahvat je doveo do trenutačnog poboljšanja pokreta prstiju, što joj je omogućilo da ponovno lako zasvira svoj instrument. Tijekom operacije, koja je trajala četiri sata, liječnici su izvodili duboku moždanu stimulaciju dok je pacijentica bila budna, s ciljem ublažavanja simptoma bolesti. DBS je kirurška metoda namijenjena pacijentima s poremećajima poput Parkinsonove bolesti, a temelji se na ugradnji elektroda u mozak koje emitiraju električne impulse.

Gospođa Bacon, koja je do prije pet godina svirala u koncertnom bendu East Grinstead Concert Band, ali je morala odustati zbog bolesti, tijekom zahvata je primila lokalnu anesteziju kojom su joj utrnuli vlasište i lubanja. „Sjećam se da sam desnom rukom mogla pomicati prste s puno više lakoće čim je stimulacija počela, a to mi je odmah poboljšalo sposobnost sviranja klarineta, što me neizmjerno razveselilo”, izjavila je Bacon. „Već sada osjećam poboljšanja i u hodu, a jedva čekam ponovno zaplivati i zaplesati da vidim jesu li se poboljšale i te vještine.”

Profesor neurokirurgije Keyoumars Ashkan, koji je predvodio zahvat, pojasnio je: „Napravili smo otvore u lubanji promjera pola britanskog novčića od pet penija nakon što smo postavili okvir s preciznim koordinatama na Denisinu glavu, koji nam je služio kao navigacijski sustav za točno postavljanje elektroda u mozak. Kada smo ugradili elektrode u lijevu stranu mozga i uključili struju, odmah se primijetilo poboljšanje pokreta desne ruke. Isti rezultat postignut je i na drugoj strani.“

Dodao je kako je, budući da je pacijentica strastvena klarinetistica, predloženo da svoj instrument ponese u operacijsku dvoranu. „Bilo je iznimno dirljivo vidjeti kako se njezini pokreti poboljšavaju gotovo trenutno te kako ponovno može zasvirati klarinet čim je stimulacija započela,“ rekao je profesor Ashkan.