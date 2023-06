VIDEO Opelješili trgovinu s mobitelima u samo 2 minute: 'Ne znam hoće li ih naći, bili su uigrani'

Po drugi puta u četiri mjeseca vlasnike trgovine s mobilnim uređajima TIA mobiteli u Ivanjoj Reki dočekalo je razbijeno staklo i tragovi da je netko nepoznat tamo bio. Točnije, njih šestorica opljačkala su u noći s ponedjeljka na utorak trgovinu u tek dvije minute, a vlasnici nisu sigurni hoće li ih ovoga puta policija uspjeti naći.

Inače, to je bila treća pljačka koja je vlasnike dočekala u pet godina, dok se posljednja dogodila prije nešto više od četiri mjeseca. - Identična se dogodila 18. veljače, no policija je tada pronašla počinitelje, a mi smo odmah dostavili snimke nadzorne kamere. Tada je bila sreća što su slučajno naišli na policijsku patrolu, no ovi su bolje uigrani - ispričala je suvlasnica Ivana Oslaković za Večernji list.

Naime, snimka nadzorne kamere pokazuje kako je sve odrađeno: šestorka je na lokaciju stigla s dva BMW-a pa je jedan provalnik razbio vrata i ušao u trgovinu, a brzo za njim došla su još četvorica. Nekoliko sekundi nakon je stigao i peti provalnik, dok je šesti član ove bande ostao na 'izvidnici'. S vrećicama koje su im visile oko glave ubacivali su što su sve stigli i mogli, i onda nestali za samo dvije minute. Osim toga, nadzorna kamera je snimila i ranije toga dana dva muškarca koji su došli u trgovinu sa šiltericama preko glave, a koji bi mogli biti članovi ove bande.

Zagrebačka policija izvijestila je o cijelom incidentu, navodeći kako je iz trgovine otuđeno više mobilnih uređaja. Iako oni nisu naveli iznos materijalne štete, vlasnica nam govori kako su štetu dosad procijenili na 83.000 eura neto. Iz policije su nam potvrdili kako i dalje traže počinitelje.

- Ne znam baš hoće ih naći, već je prošao jedan dan. Nadam se da hoće, ali ne vjerujem. Ovoga puta su bili malo pametniji - zaključila je očajna Oslaković koja se nada pozitivnom ishodu.

