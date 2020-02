Muškarac poginuo, otkazani letovi, nestalo struje...: Pogledajte kako je bujica odnijela hotel

U Njemačkoj pod imenom Sabine, a drugdje nazvana Chiara, oluja se kreće od zapada prema istoku kontinenta pošto je udarila o britanske otoke, zahvatila Francusku i širila se istočno do Poljske. Posebno je teško pogođen Muenchen u čijoj je zračnoj luci otkazano 420 letova. Njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa prizemljila je sve kontinentale letove do 13 sati, a sve interkontinentalne do 14 sati u ponedjeljak, prenosi agencija dpa.

Letovi su ponovno uspostavljeni u frankfurtskoj zračnoj luci, gdje je u nedjelju bilo otkazano 190 letova. Oko 150 letova ukupno otkazano je u Duesseldorfu i Koelnu. Njemački željeznički prijevoznik Deutsche Bahn objavio je u nedjelju navečer da planira prekinuti promet zbog oluje.

Widespread maritime airmass is spreading across western Europe behind the rapidly moving cold front. Severe wind squalls are locally possible with the showers and short-lived storms as also unstable airmass develop. Animation: @meteociel pic.twitter.com/j6Xq20CC5a