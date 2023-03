Oko 50.000 stanova u Zagrebu 'zjapi' prazno? Podaci HEP-a i Popisa stanovništva otkrili detalje

Oko 50.000 stanova trenutno ''zjapi prazno'' u Zagrebu, podaci su to prikupljeni na temelju analize podataka Državnog zavoda za statistiku te podataka o potrošnji električne energije od HEP ODS-a. Naime, prema prikupljenim podacima DZS-a, u Zagrebu živi oko 300.000 kućanstava, dok broj stambenih jedinica iznosi oko 393.000.

Za pretpostaviti je da ova razlika od 90.000 stanova nisu prazni stanovi, već stanovi namijenjeni za kratkoročni najam ili za pak najam studentima, no točne podatke u glavnom Gradu teško je dobiti usprkos najnovijem popisu stanovništva zato što neprijavljivanje podstanara kako bi se izbjeglo plaćanje poreza postao je pravi sport u Hrvatskoj, prenosi Lider media. Nešto realističnije brojke mogao je pak pružiti HEP, i to na temelju stanova koji imaju godišnju potrošnju električne energije manju od 500 kWh i to jer je potrošnja prosječnog kućanstva oko 3.500 kWh.

Brojke su u ovom slučaju bile nešto manje - 47.567 kućanstava ima takvu potrošnju, dok je u HEP ODS-u u Zagrebu priključeno 402.000 obračunskih mjesta. Ovaj drugi podatak nikako se ne poklapa s podacima Popisa jer iznosi oko 10.000 više nego li je to popisano. Usporede li se pak podaci Popisa iz 2011. kada je u glavnom Gradu bilo 384.000 stanova, a u 2021. godine 393.400, ponovno se dolazi do netočnih podataka koje su pružili građani jer je DZS ustvrdio kako je u periodu 2012. do 2021. sagrađeno 19.800 stanova, a ne oko 9.000 koliko iznosi razlika s Popisa. Pritom je u Donjoj Dubravi, na Donjem Gradu i Medveščaku 'nestalo' više od 1.000 stanova po četvrti.

Ipak, uzmu li se podaci HEP-a, oko 50.000 stanova trenutno nema nikakvu namjenu, odnosno ne koristi se. Uzme li se prosječna veličina stana u Zagrebu od 70 kvadrata i cijenu od 2.100 eura po kvadratu, ukupna brojka iznosi oko 7,35 milijarde eura koje su Hrvati - ''spremili u cigle''.

