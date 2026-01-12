Ohrabreni akcijom u Venezueli: Politički 'jastrebovi' žele što prije zauzeti Grenland, Trump naredio izradu plana

Donald Trump naredio je zapovjednicima svojih specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, no predsjednik nailazi na otpor viših vojnih dužnosnika, saznaje The Mail on Sunday. Izvori tvrde da su politički jastrebovi oko američkog predsjednika, predvođeni političkim savjetnikom Stephenom Millerom, toliko ohrabreni uspjehom operacije kojom je uhvaćen venezuelski čelnik Nicolás Maduro da sada žele brzo zauzeti otok prije nego što to učine Rusija ili Kina.

Britanski diplomati vjeruju da je Trump također motiviran željom da odvrati pažnju američkih birača od stanja američkog gospodarstva prije ovogodišnjih izbora za Kongres u sredini mandata, nakon kojih bi mogao izgubiti većinu u Kongresu u korist demokrata. No takav dramatičan potez doveo bi ga u sukob sa Sir Keirom Starmerom i praktički bi doveo do raspada NATO-a. Prema izvorima, predsjednik je zatražio od Zapovjedništva za zajedničke specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije, ali ga Zajednički stožer odbija s obrazloženjem da bi to bilo nezakonito - i da ga Kongres ne bi podržao. Jedan izvor je rekao: „Pokušavaju odvratiti Trumpa pričom o manje kontroverznim mjerama, poput presretanja ruskih 'duhova' brodova - tajne mreže stotina plovila kojima Moskva zaobilazi zapadne sankcije - ili pokretanja napada na Iran. “Diplomati su ratno simulirali ono što nazivaju „eskalacijskim scenarijem“ u kojem Trump silom ili „političkom prisilom“ prekida veze Grenlanda s Danskom. Jedan diplomatski depeše opisuje „najgori scenarij“ kao onaj koji bi doveo do „uništenja NATO-a iznutra“.

U „kompromisnom scenariju“, Danska bi pristala dati Trumpu potpuni vojni pristup Grenlandu i uskratila pristup Rusiji i Kini. Iako Amerika već sada ima slobodan pristup otoku, on bi bio stavljen na pravnu osnovu. Dodaje se: „Neki europski dužnosnici sumnjaju da je to pravi cilj tvrde MAGA frakcije oko Trumpa. Budući da Kongres ne bi dopustio Trumpu izlazak iz NATO-a, zauzimanje Grenlanda moglo bi natjerati Europljane da napuste NATO. Ako Trump želi okončati NATO, ovo bi mogao biti najpogodniji način za to.“ Depeše nastavlja: „Iz unutarnjih političkih razloga, Trump može početi s eskalacijskim scenarijem koji se potom prebacuje na kompromisni scenarij.

Europski dužnosnici strahuju da bi Trump mogao krenuti u akciju vrlo brzo jer su mu prilike za isti pothvat smanjenju tijekom ljeta kada su međuizbori. Samit NATO-a 7. srpnja čini se prirodnim trenutkom za postizanje kompromisnog dogovora.“

„Trenutne zabrinutosti (oko invazije) potiču iz najekstremnijih stavova koji dolaze od Stephena Millera. Pozicija Ujedinjenog Kraljevstva bit će ključna, hoće li se čvrsto držati europskih saveznika ili će odstupiti (i podržati Trumpov pristup).“Diplomatski izvor je rekao: „Generali smatraju Trumpov plan za Grenland ludim i nezakonitim. Zato ga pokušavaju skrenuti na druge velike vojne operacije. Kažu da je to kao da se brineš o petogodišnjaku.“