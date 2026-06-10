Oglašavanje emocije: kako FIFA Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. redefinira advertising uz pomoć umjetne inteligencije

Ti nepredvidivi, autentični emotivni trenuci su ono što marketingaši diljem svijeta desetljećima pokušavaju uhvatiti. FIFA Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku 2026 postalo je najambiciozniji pokušaj da napokon u tome uspiju. SP donosi fundamentalne promjene u tome što nogomet znači u doba interneta i kako se kultura, tehnologija i komercijalni interes isprepleću na natjecanju kojeg prati cijeli svijet. Rezultat je to uspješne poslovne strategije organizatora FIFA-e i najvećih sponzora koja je godinama pažljivo građena.

Nogomet osvaja Ameriku

Strategija je građena na transformaciji američkog odnosa prema nogometu. Dugo je u SAD-u bio egzotičan sport, a onda se, u rasponu od jednog desetljeća, sve promijenilo. Streaming europskih liga postao je dostupan svima. Hispanska zajednica, tradicionalno privržena nogometu, narasla je u snažnu demografsku silu . Roditelji su počeli upisivati djecu na nogomet zbog sve češćih ozljeda u američkom nogometu. Ženska reprezentacija SAD-a postala je svjetski prvak, a 43% publike gledatelja na utakmicama čine žene. Lionel Messi stigao je u Miami 2023. i pretvorio utakmice u rasprodane društvene događaje, a onda je nogomet prestigao baseball i postao treći najpopularniji sport u SAD-u . Za generaciju Alpha, djecu rođenu nakon 2013., već je sport broj jedan u kojem aktivno participiraju. Za njih, ali i za mlađi dio Gen Z, nogomet je fizička manifestacija interneta, sport koji igraju milijuni njihovih vršnjaka posvuda na planetu, kojeg prate u feedovima i čije majstorije pokušavaju replicirati na ulici. Ujedno i savršena podloga za novo poglavlje u oglašavanju.

Foto: Envato Elements

Na vrhu se odvija kreativno nadmetanje Adidasa i Nikea. Oba brenda razumiju da se nogomet danas doživljava kao dio šire kulture interneta, i da je nogometaš za novu generaciju istovremeno sportaš, influencer, modna ikona i kreator sadržaja. Adidasova kampanja "Backyard Legends" donosi priču u kojoj nogomet osvaja prostor rezerviran za košarku - urbano asfaltno igralište, legende iz susjedstva, ulični kredibilitet. Timothée Chalamet pridružuje se Trinity Rodman, Messiju, Bad Bunnyiju, Lamineu Yamalu i Davidu Beckhamu u akciji u kojem se newyorško košarkaško igralište pretvara u isto nogometno koje viđamo u Buenos Airesu, Lagosu i Seoulu. Kampanja koristi AI deaging tehnologiju za putovanje igrača kroz vrijeme i nastavlja se kroz SP za žene 2027 i Olimpijske igre u Los Angelesu 2028, što je sjajan primjer kako brand strpljivo gradi novi kulturološki narativ mijenjajući obrasce koji su se učvršćivali desetljećima.

Nike pak nije ni službeni sponzor SP-a, što bi nekad bio ozbiljan hendikep. Odbacujući klasičnu reklamnu logiku, producirao je višemjesečni niz video mikrotrenutaka s Lisom iz Blackpinka, LeBronom Jamesom, Ted Lassom, Mbappeom, Travisom Scottom, Vinicius Juniorom, Haalandom i Ronaldom, koji su kulminirali u filmiću "Rip the Script" , objavljenom tjedan dana prije početka. Ulaganjem u TikTok, YouTube Shorts i Reelse, Nike pokazuje da je u potpunosti prihvatio logiku interneta. Publika ne želi samo konzumirati, ona želi sudjelovati.



Nema boljeg osjećaja od UGC-a

Navijači gledaju utakmicu dok prate reakcije na TikToku, kupuju limitirani dres preko Instagrama i igraju fantasy ligu, razmjenjuju Panini sličice, podižući frekvenciju interakcije s brendovima na razinu kakvu klasični televizijski prijenos ne može mogao ostvariti. Što nas dovodi do ključnog marketinškog koncepta ovog SP-a - user-generated contenta (UGC) koji navijače čini autorima oglasa. Kada navijač snimi sebe kako plače od radosti i snimka dobije milijun pregleda, prenosi se emocija koja se stvarno dogodila. Brendovi koji promišljaju ne natječu se s takvim sadržajem. Oni ga inkorporiraju, redistribuiraju, grade priče oko njega.

U Coca-Colinoj kampanji “No Better Feeling” glume obični navijači. Snažno inspirirana UGC-om prikazuje euforiju, paniku, plač, prazninu i sreću, sve ono što oduvijek rade kad ih emocije pokrenu. A sada sve dijele na društvenim mrežama - snimke s tribina i iz fan zona, komentari i reakcije u stvarnom vremenu, selfiji uz bocu vode ili piva, hashtagovi sponzora u opisu. Stvara se sustav u kojemu brendovi dobivaju milijune mjerljivih jedinica sadržaja jer se SP procesira kao jedinstveni, beskrajan tok podataka.

AI mijenja logiku oglašavanja

SP 2026 je prvo platformizirano prvenstvo i svaki ekran dio je kontinuiranog reklamnog sustava vođenog AI-jem. Sportradarova tehnologija kombinira podatke u stvarnom vremenu s alatima za kreativnu optimizaciju. Oglašavanje se automatski prilagođava razvoju utakmice, a prilike za moment marketing kreću od najavljivanja postave pa do zadnjeg zvižduka. Umjesto statičnih oglasa za sve, CTAs prilagođavaju se svakom pojedincu, a reklama za pivo više ne izgleda isto nakon pobjede i poraza. Poseban segment je AI kreiranje radio i podcast oglasa vođenih dinamikom utakmica, plasiranih na FM, DAB+ i audio podcaste vremenski usklađene s ključnim trenucima. AI na SP-u 2026. nije samo alat oglašivača i utkan je u samu igru. Adidas Trionda, službena lopta, ima integrirani senzor za detekciju ofsajda i puni se prije utakmice kao mobitel. Lenovo je kreirao 3D avatare svih igrača za životopisne reinterpretacije situacija na terenu, a AI kamera u odjeći suca gledateljima po prvi put nudi perspektivu odluke onako kako je sudac vidi. AI navigacijski sustavi poboljšavaju protok posjetitelja na stadionima, a mediji inkorporiraju GenAI sažetke koji daju kontekst usputnim gledateljima.

Infrastruktura pažnje

U pozadini se odvija priprema za ulazak tehnoloških divova u marketinški prostor koji je nekad isključivo pripadao televizijama koje prenose utakmice. Google, Apple, Amazon i Meta nogomet vide kao gotovu infrastrukturu za izgradnju podatkovnog sustava koji razumije navijača bolje nego što on razumije sam sebe - što će ga ganuti, natjerati da klikne i dovesti do kupovine, i to vrlo precizno u trenucima kada je emocionalno najpodložniji utjecaju. Ipak, negdje ispod svih slojeva algoritama ostaje nešto što se opire optimizaciji. Dijete koje replicira potez omiljenog igrača. Stranac u baru koji grli stranca jer je lopta ušla u mrežu u devedesetoj minuti. Zato je SP najvrjedniji medijski proizvod na planetu jer donosi autentične emocije barem na nekoliko tjedana, dijeli cijeli svijet, tu strast, ljubav, tugu i sreću. Brendovi će ulagati milijarde kako bi bili dio velike nogometne priče čiji su kod preko sto godina pisali i dalje pišu milijuni igrača i milijarde gledatelja. Možda AI nikada neće moći posjedovati te trenutke autentične emocije, ali ih može i hoće pretvoriti u vrijedne marketinške podatke.



Tri ključna insighta



Nogomet je postao američki mainstream: Kombinacija Messijevog dolaska u Miami, hispanske demografije, ženske publike i Gen Alpha navijača stvorila je novu masovnu bazu u SAD-u koja nogomet doživljava kao svoju, a ne stranu kulturu. Bez te transformacije, SP 2026. ne bi bio reklamni događaj ovakve snage. Sponzorski status više nije preduvjet dominacije: Nike nije službeni sponzor SP-a i nije mu potrebno. Višemjesečni ekosustav mikrosadržaja u feedovima zamijenio je logiku ekskluzivnih prava. U eri društvenih mreža, prisutnost se gradi, ne kupuje. AI pretvara kampanje u kontinuirani razgovor: Oglašavanje prestaje biti emitiranje i postaje emocionalni odgovor u stvarnom vremenu, prilagođen svakom navijačkom stanju, na svakom kanalu, unutar sekunde.

O autoru

Bojan Mandić je samostalni marketinški savjetnik s preko 20 godina iskustva u planiranju, razvoju i implementaciji marketinških projekata u FMCG, IT, retail i medijskom sektoru.

Posljednjih pet godina radi i na digitalizaciji i uvođenju cjelovitih tehnoloških rješenja u organizaciji i realizaciji svih vrsta evenata kao country manager platforme Confiva. Autor je brojnih tekstova o biznisu, marketingu, nogometu i pop kulturi.

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