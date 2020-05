Održana komemoracija za poginule pilote. Krstičević: 'Zaslužuju naš najdublji naklon i poštovanje'

Održana je komemoracija za poginule pripadnike Hrvatske vojske, natporučnika Marka Novkovića i poručnika Luku Jagatića. Komemoracije je ordržana putem video-linka u Zagrebu i Zemuniku.

Komemoraciji su u Ministarstvu obrane RH u Zagrebu uz ožalošćenu obitelj Jagatić, prijatelje i kolege iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske vojske, nazočili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj i savjetnik Predsjednika RH za obranu i nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić, priopćeno je iz MORH-a.

U Zemuniku su komemoraciju uz obitelj poginulog natporučnika Novkovića, pratili njegovi brojni kolege i prijatelji te zamjenik načelnika Glavnog stožera OSRH general-bojnik Siniša Jurković i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadni general Michael Križanec.

Komemoraciju su putem video-linkova pratili i pripadnici Hrvatske vojske u zapovjedništvima grana, zrakoplovnoj bazi Pleso, na Hrvatskom vojnom učilištu kao i oni koji se trenutno nalaze u operacijama, misijama i aktivnostima diljem svijeta.

VIDEO In memoriam Marko Novković

Uz izraze sućuti koje je uputio ožalošćenim obiteljima potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević rekao je kako je bol u toliko veća jer su to mladi i plemeniti dečki, "naši dečki", koji su cijelim svojim srcem živjeli za Hrvatsku vojsku i našu Domovinu.

"Imao sam priliku letjeti zajedno s Markom. Svaki manevar i svaki njegov pokret zračio je entuzijazmom, strašću i borbenošću, to je bio mladić prepun životne energije“ rekao je ministar.

"Ova dva mlada čovjeka zaslužuju naš najdublji naklon i poštovanje jer su se odlučili za put prepun izazova i nisu uzmicali pred njima nego su im borbeno i smjelo izlazili u susret. Hrabro su prihvatili sve ono što vojnički poziv nosi: čast, odricanje i nesebičnu žrtvu. Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo bili su njihova druga obitelj. Danas drage obitelji zajedno sa vama tuguje cijela obitelj Hrvatske vojske i cijela Hrvatska jer su nas napustila dva hrvatska sina, dva prijatelja, dvojica kolega", istaknuo je ministar Krstičević.

VIDEO In memoriam Luka Jagatić

Ministar je zaključio kako su Marko i Luka ostavili neizbrisiv trag u Hrvatskoj vojsci i dubok ožiljak na srcu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te im zahvalio što su nesebično služili svojoj Domovini i što su živjeli i radili prema idealima i vrijednostima za koje su se borili hrvatski branitelji u Domovinskom ratu.

Načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj u svom obraćanju naglasio je kako je sve pripadnike Hrvatske vojske duboko potresao prerani odlazak Marka i Luke čiji će prerano prekinuti životi ostaviti dubok trag u njihovim obiteljima, prijateljima, kolegama i postrojbama.

"Vođen plemenitom željom i domoljubljem Marko se odlučio za poziv vojnog pilota, a Luka je krenuo očevim stopama hrvatskog branitelja, i tako su obojica postali hrvatski vojnici. Marko je sudjelovao u brojnim aktivnostima, misijama i zadaćama, bio je instruktor letenja, vrhunski pilot, odlično obučen i pripremljen za zadaće te najmlađi član akrobatske grupe Krila Oluje. Pred njim su bila perspektivna vremena i blistava, obećavajuća karijera. Nažalost, sve je to prekinuto u jednom trenutku. Luka je volio letenje u koje je utkao velik dio sebe. Bio je iznimno sretan i ponosan kada je 29. travnja ove godine uspješno odradio svoj prvi samostalni let. Pred njim je bio cijeli svijet, svijet profesionalnog vojnog pilota. Luka je bio talentiran i sposoban i na korak do ostvarenja svoga cilja“ rekao je admiral Hranj.

Načelnik Glavnog stožera na kraju je zaključio kako svi koji ostaju moraju nastaviti graditi svijet koji su sanjali Marko i Luka, jer oni jesu i uvijek će biti ponos svoje obitelji, Hrvatske vojske i domovine koje su toliko voljeli.