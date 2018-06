Održan Molitveni doručak za mir

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir nalazi se u službenom posjetu Jeruzalemu gdje sudjeluje na drugom jeruzalemskom molitvenom doručku koji se održava u godini u kojoj Izrael slavi sedamdesetu obljetnicu svoje neovisnosti.



Prvi jeruzalemski molitveni doručak održan je prošle godine na pedesetu obljetnicu ujedinjenja Jeruzalema.

Na molitvenom doručku sudjeluje 640 ljudi iz 70 zemalja svijeta, a među njima su državnici, ministri, parlamentarci, predstavnici civilnog društva te vjerskih zajednica. U srijedu, 6. lipnja u jutarnjim je satima za sudionike molitvenog doručka održan prijem u

Izraelskom parlamentu – Knessetu, a sudionici su se susreli i s predsjednikom države Izrael Reuvenom Rivlinom.



Istoga dana uvečer, večer uoči samog Molitvenog doručka, održan je koncert, a inspirativne govore u sklopu večernjeg glazbeno-molitvenog programa održali su Anne Graham Lotz (AnGel Ministries) i Pastor Younghoon Lee (Yoido Full Gospel Church). Hrvatska europarlamentarka Marijana Petir također je sudjelovala u programu pročitavši ulomak iz Svetoga Pisma koji je za tu

prigodu sama odabrala (Iz 60,14-18).

Sam jeruzalemski molitveni doručak održan je u četvrtak, 7. lipnja na Međunarodni dan Jeruzalema. Kao glavna govornica na molitvenom doručku govorila je Anne Graham Lotz koja rekla kako je „Bog dao obećanja kroz riječ zapisanu u Bibliji. Da bismo znali što nam Bog poručuje i obećava, trebamo ga poznavati, a upoznati ga možemo kroz čitanje Biblije. On je vjeran Bog i

ako ga molimo da ispuni svoja obećanja, on će to učiniti“, kazala je Graham Lotz. Citiravši proroka Danijela koji je molio Boga te se u tri godine dogodilo čudo da je izraelski narod izbavljen iz ropstva rekla je da je „Danijel vjerovao u Božje obećanje da će on izbaviti svoj narod, molio ga je predano, ponizno i s vjerom i to se ostvarilo“. Glavna govornica rekla je kako je to primjenjivo i

na današnju situaciju u kojoj se Izrael i Jeruzalem nalaze, ali i na svakog osobno jer je Bog vjeran i pravedan.



Jeruzalemski molitveni doručak je molitveni pokret kojim supredsjedaju zastupnik u izraelskom Knessetu Robert Ilatov i američka kongresmenica Michele Bachmann. Motiv jeruzalemskog molitvenog doručka je potaknuti kršćane, pojedince i vjernike diljem svijeta da se na Međunarodni dan Jeruzalema ujedine sa Židovima u molitvi za Jeruzalem, kako bi se u tom svetom gradu održao mir.