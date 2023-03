Održan 7. Forum obiteljskog smještaja. Priprema privatne iznajmljivače za turističku sezonu

Spojila je sjever i jug zemlje

Problemi s burom: Dalmatina je u 15 godina bila zatvorena više od godinu dana

Autocesta Zagreb – Split – Ploče (A1) spojila je kontinentalnu Hrvatsku i Dalmaciju, njezinom izgradnjom ostvaren je višedesetljetni hrvatski san o povezivanju autocestom Splita i Zagreba. Dalmatina je otvorena 2005., no ima dana u godini kad ta prometnica baš i ne spaja ta dva dijela Hrvatske. A to se događa kad podno Velebita zapuše jaka bura pa se za sav promet, ili njegov dio, zatvara dionica od tunela Sveti Rok do Maslenice. Tad se vozila na tom dijelu preusmjeravaju na alternativne pravce, na državne ceste preko Gračaca, Obrovca i Karina. Za nedavnog nevremena koje je uključivalo i snježnu mećavu na tom dijelu Lijepe Naše nisu funkcionirali ni ti alternativni pravci, koji su bili neprohodni, kao ni dionica Sv. Rok – Maslenica, na kojoj je derala bura.