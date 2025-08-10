Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
'KRIMINALCI, VI SE NE MORATE SELITI'

Trump objavio žestoku poruku: Jedne planira iseliti, druge strpati u zatvor

U.S. President Trump and Apple CEO Cook announce Apple's $100 billion investment in U.S. manufacturing, at the White House
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
10.08.2025.
u 21:41

Gradonačelnica Washingtona, iz redova demokrata, Muriel Bowser, izjavila je u nedjelju da glavni grad "ne doživljava porast kriminala".

Američki predsjednik Donald Trump obećao je u nedjelju protjerati beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok gradonačelnik Washingtona tvrdi da se grad ne suočava s porastom kriminala. "Beskućnici se moraju iseliti, ODMAH. Dat ćemo vam smještaj, ali DALEKO od glavnog grada. Kriminalci, vi se ne morate seliti. Vas ćemo staviti u zatvor, gdje vam je i mjesto", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Bijela kuća odbila je objasniti koje će zakonske ovlasti Trump upotrijebiti za deložaciju ljudi iz Washingtona. Predsjednik, republikanac, u gradu kontrolira samo zemljišta i zgrade u saveznom vlasništvu. Prema Community Partnershipu, organizaciji koja radi na smanjenju beskućništva u Washingtonu, svake noći u gradu s oko 700.000 stanovnika 3782 osobe doživljavaju beskućništvo.

Većina beskućnika nalazi se u hitnim skloništima ili prijelaznom smještaju. Oko 800 ih se smatra beskućnicima ili "na ulici", kažu iz organizacije. Gradonačelnica Washingtona, iz redova demokrata, Muriel Bowser, izjavila je u nedjelju da glavni grad "ne doživljava porast kriminala".

"Istina je da smo imali strašan porast kriminala 2023., ali ovo nije 2023.", rekla je Bowser u emisiji The Weekend na MSNBC-u. "Posljednje dvije godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najnižu razinu u 30 godina." Bowser je u nedjelju istaknula predsjednikovu mogućnost da pozove Nacionalnu gardu ako želi, što je taktika kojom se administracija nedavno koristila u Los Angelesu nakon imigracijskih prosvjeda.

Ključne riječi
SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još