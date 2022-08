'Odlično smo se proveli u Mađarskoj, a onda na benzinskoj hladan tuš. Zbog toga se sigurno ne vraćamo'

Mađarska je krajem svibnja uvela dvojne cijene goriva što je naišlo i na kritike iz Europske komisije, no bez obzira na brojne zahtjeve da ukinu diskriminatorne cijene, one su ostale iste. Naime, Mađari litru goriva plaćaju 480 forinti (9,20 kuna) dok je ona za automobile stranih registracijskih oznaka za 200-tinjak forinti veća. Vlada Viktora Orbana tu je odluku donijela nakon što su brojni državljani drugih zemlja uz mađarsku granicu ondje išli točiti gorivo po jeftinijim cijenama. Pa tako i Hrvati.

Zbog toga je jednoj Osječanki (podaci poznati redakciji) turistički posjet Mađarskoj ostao u gorkom sjećanju. Ona je s obitelji posjetila kupalište u Harkanju, gradiću udaljenom desetak kilometara od granice u Donjem Miholjcu.

- Bazeni u Harkanju su nas oduševili. Kupalište je ogromno, prostire se na 13,5 hektara i izgleda kao ogromni park s bazenima. Puno je prirodnog hlada i okoliš je stvarno lijepo uređen. Obiteljsku ulaznicu za nas četvero, dvoje odraslih i dvoje djece platili smo 190 kuna. S obzirom da smo se otišli odmoriti, nismo pazili koliko trošimo, a i puno je sadržaja te se novac može lako potrošiti. Nekoliko je restorana, štandova s brzom hranom, langošicama, sladoledom... Kroz cijeli dan smo potrošili oko 700 kuna, a kada smo krenuli natrag kući stali smo na benzinsku postaju kako bi natočili gorivo jer smo bili blizu rezerve - priča nam Osječanka.

Dolaskom na benzinsku postaju ona i suprug vidjeli su da je litra goriva 480 forinti te nigdje nije bila istaknuta cijena za automobile koji nemaju mađarske registracijske oznake. Na točioniku za gorivo bilo je jedino istaknuto da se smije natočiti najviše 20 litara goriva i da to stoji 9.600 forinti (184 kune).

Foto: Čitateljica

- Kada je suprug počeo točiti gorivo djelatnik benzinske postaje promijenio je tarifu pa je nas 20 litara benzina koštalo 13.584 forinte (260 kuna). Odnosno 680 forinti po litri što je 13 kuna. Suprug je upitao djelatnika benzinske postaje zašto je toliko platio gorivo kada piše da je cijena 480 forinti za litru na što mu je djelatnik rekao da se to odnosi jedino za Mađare. Da smo u Hrvatskoj natočili 20 litara taj dan, platili bi 226 kuna jer je cijena Eurosupera 95 prošli tjedan bila 11,30 kuna. Ono što nam je ostavilo gorak okus u ustima nisu te 34 kune za koje smo 'oštećeni' da smo gorivo natočili u Donjem Miholjcu kad smo prešli granicu, nego odnos prema nama koji smo svojevoljno došli u njihovu zemlju odmoriti se i zabaviti te pritom puniti njihov državni proračun. Dan smo mogli provesti i na našoj Kopici, u Bizovcu ili pak u Belom Manastiru gdje su također lijepi i uređeni bazeni, no mi smo ipak odabrali Mađarsku. Međutim, s ovom drugačijom cijenom goriva osjetili smo se prevareno pa čak i da nismo dobrodošli i zbog toga sumnjamo da ćemo se vratiti u Mađarsku. Njihov premijer Viktor Orban koji je ljetovao u Hrvatskoj ove godine nije plaćao skuplje gorivo niti su za njega bile posebne cijene u restoranima na Braču u kojima je viđan. Kako bi se tek osjećali da smo odlučili proputovati Mađarsku, otići do Budimpešte i nekog kupališta na sjeveru države, a da smo morali više puta točiti gorivo po ovim diskriminatornim cijenama - priča nam nezadovoljna Osječanka.

I Europska unija u lipnju je upozoravala vladu Viktora Orbana da ukine dvojne cijene goriva za vozila sa stranim registarskim oznakama jer joj u protivnom prijeti prekršajni postupak.

- Tražimo da u odgovoru obrazložite opravdanost i vremensko trajanje tih mjera, a moguće je da one krše zakone Europske unije. Također tražim da ukinete te mjere dok se ne utvrdi jesu li u skladu sa zakonom Unije - napisao je povjerenik Europske komisije za unutarnje tržište Thierry Breton u pismu mađarskom ministru za tehnologiju početkom lipnja. Međutim, od tada se ništa nije promijenilo.

