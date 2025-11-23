Od prijateljstva s Putinom opasniji je samo rastanak s njim: Nije ga previše briga za sudbinu 'bratskog' srpskog naroda?

Nekoliko dana nakon početka opće ruske invazije na Ukrajinu Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom je velikom većinom glasova osudila rusku agresiju na susjednu zemlju, a tu je rezoluciju podržala i Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izvanrednom je obraćanju naciji iste večeri objašnjavao da je Srbija morala osuditi napad na suverenu zemlju, naglasivši istodobno i da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, svjestan činjenice da je većina građana u Srbiji na strani Rusije i da bi njegovi birači pozdravili rusku pobjedu u Ukrajini.