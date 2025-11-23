Od prijateljstva s Putinom opasniji je samo rastanak s njim: Nije ga previše briga za sudbinu 'bratskog' srpskog naroda?

Nekoliko dana nakon početka opće ruske invazije na Ukrajinu Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom je velikom većinom glasova osudila rusku agresiju na susjednu zemlju, a tu je rezoluciju podržala i Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izvanrednom je obraćanju naciji iste večeri objašnjavao da je Srbija morala osuditi napad na suverenu zemlju, naglasivši istodobno i da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, svjestan činjenice da je većina građana u Srbiji na strani Rusije i da bi njegovi birači pozdravili rusku pobjedu u Ukrajini.
nitko nije gledao utrku
FOTO Nikad veći dekolte! Pjevačica je skoro pokazala previše, a svi su gledali u nju: 'Daj to mami'
za opušteni tempo
Idealne za zaposlene vlasnike: Ovo je top 10 'lijenih' pasmina pasa koje zahtijevaju najmanje šetnje
NAVIJAČI SE ZABAVLJAJU
Hijene se ne diraju dok se trebaju. Ali cim je jedna nepotrebna slaba ili ranjena onda postaje samo plijen. Malo je tu bratstva. 😆