Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
ODNOS MOSKVE I BEOGRADA

Od prijateljstva s Putinom opasniji je samo rastanak s njim: Nije ga previše briga za sudbinu 'bratskog' srpskog naroda?

Autor
Denis Romac
23.11.2025.
u 20:25

Stupanj Vučićeve uviđavnosti i servilnosti prema Putinu obratno je proporcionalan ruskoj nezainteresiranosti za sudbinu Srba i Srbije. Rusi, naime, sve do zadnjeg trenutka nisu pomišljali na prodaju svog udjela u NIS-u, čime bi tu kompaniju i Srbiju oslobodili tereta sankcija, da bi na kraju ipak pristali izaći iz nje

Nekoliko dana nakon početka opće ruske invazije na Ukrajinu Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom je velikom većinom glasova osudila rusku agresiju na susjednu zemlju, a tu je rezoluciju podržala i Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izvanrednom je obraćanju naciji iste večeri objašnjavao da je Srbija morala osuditi napad na suverenu zemlju, naglasivši istodobno i da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, svjestan činjenice da je većina građana u Srbiji na strani Rusije i da bi njegovi birači pozdravili rusku pobjedu u Ukrajini.

Ključne riječi
NIS Vladimir Putin Aleksandar Vučić Beograd Moskva Rusija Srbija

Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:39 23.11.2025.

Hijene se ne diraju dok se trebaju. Ali cim je jedna nepotrebna slaba ili ranjena onda postaje samo plijen. Malo je tu bratstva. 😆

IZ
ivan.zorger
20:47 23.11.2025.

To su gluposti. Šta bi Rusija uopće imala od saveza s srbijom i tom lignjom vucicem? Taj kome je on prijatelj,.ne trebaju mu neprijatelji

TA
Tackrla
20:45 23.11.2025.

Draže je srbima viriti iz ruske guzice od sve slobode ovoga svijeta

10
NOVINARKA KYIV INDEPENDENTA

'Ne slažem se da je ovo Putinov rat, ovo je ruski rat protiv Ukrajine'

Reporter Nedjelje u Kišinjevu razgovarao je s novinarkom Kyiv Independenta Jevgenijom Motorevskom, jednom od autorica filma o seksualnim zločinima ruskih vojnika. Često imamo rasprave s ruskom oporbom, čija je glavna poruka da je ovo Putinov rat i da su jadni ruski vojnici prisiljeni boriti se. No to nije istina. Znam stotine slučajeva u kojima su ti "jadni" vojnici ubijali, silovali i pljačkali Ukrajince

Kupnja