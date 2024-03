Udruga za sindrom Down Međimurske županije objavila je na svojoj stranici na Facebooku svjedočanstvo obitelji Mezga.

"Želio bih podijeliti s vama kratku priču o našoj peteročlanoj obitelji, a posebno o našoj Brigiti, našem anđelu s Down sindromom. Supruga i ja, roditelji smo troje predivne djece. Naša Brigita, naš mali borac, rođena je 11. kolovoza 2020. godine, drugo je naše dijete, ali rođeno s dijagnozom Down sindroma. Od tog trenutka, naša obitelj je postala još jača i prisnija.

Kada su doktori primijetili blage fenotipske oznake sindroma Down kod Brigite, srca su nam zadrhtala od straha i neizvjesnosti. Morali smo čekati rezultate kariograma kako bismo potvrdili dijagnozu. Ti su dani bili ispunjeni molitvama, nadom i podrškom naše obitelji. Nakon pozitivnog nalaza, nismo se predali očaju. Umjesto toga, pitali smo se što možemo učiniti da Brigiti pružimo najbolji mogući život.

Imali smo sreću da Brigita nije imala nikakvih dodatnih urođenih zdravstvenih problema. Učlanili smo se u Udrugu za sindrom Down Međimurske županije, povezali s drugim obiteljima iz udruge, čije su riječi utjehe i podrške bile neizmjerno važne u početku našeg putovanja. Od najranijih dana, Brigita je bila naš mali borac. Krenula je s terapijama i tretmanima već u najranijoj dobi, a sada, u dobi od tri i pol godine, pohađa vrtić zajedno sa svojim vršnjacima. Vidimo kako napreduje svakim danom, kako uči nove stvari i kako se veseli životu.

Kroz niz organiziranih aktivnosti u Udruzi, te suradnji s drugim roditeljima, razmijenjujemo iskustva i podržavamo jedni druge u izazovima koje donosi odgoj djeteta s Down sindromom. Vidimo napredak naše kćeri i osjećamo se iznimno zadovoljno što možemo sudjelovati u njenom razvoju. Brigita također koristi ranu razvojnu podršku u Centru za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID.

Želim zahvaliti svima, Bogu, Crkvi, lokalnoj zajednici, sponzorima, svim dobročiniteljima i volonterima, prijateljima i rodbini koji na bilo koji način podržavaju i potpomažu rad Udruge. Njihova podrška omogućuje našoj djeci da napreduju i da se osjećamo snažnije u ostvarivanju naših ciljeva.

Također nama roditeljima daje snagu, strpljenje i nadu, da će u okvirima svojih mogućnosti , biti čim samostalnije odrasle osobe, funkcionalne u društvu. Na kraju, želim istaknuti da su mogućnosti za osobe s Down sindromom danas veće nego ikada prije, što je rezultat zajedničkih napora roditelja, stručnjaka i šire zajednice. Neka nas ova podrška motivira da nastavimo koračati prema ciljevima uključivanja u društvo i bolje kvalitete života za sve osobe s Down sindromom".