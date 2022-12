Majka dječaka s Downovim sindromom: Ravnateljica je rekla ako mi se ne sviđa, da ima još 10 drugih vrtića

Na društvenim mrežama proširio se video dječaka s Downovim sindromom koji pohađa vrtić u Širokom Brijegu. Objavila ga je njegova majka, koja tvrdi da njezinu sinu nije bilo dozvoljeno sudjelovati na božićnoj priredbi.

"Ja sam njih obukla i mužu sam snimila video dok su djeca pjevala. Sin je bio obuven i nosio je jaknu. Sve je bilo na njemu jer smo pošli kući. U tom je trenutku došla gospođa ravnateljica i pitala sam zašto moj sin nije sudjelovao u predstavi. Ona je rekla: 'Gospođo, ako vam se ne sviđa, ima još 10 drugih vrtića, možete ići'", ispričala je majka za Dnevnik Nove TV.

"Kad sam se malo smirila, djecu sam dovela kući, a onda na fin način otišla do ravnateljice i tada sam joj rekla da ispisujem svoju djecu iz vrtića. Tražila sam je da mi objasni zašto nije sudjelovao i zašto pored njega nije bio njegov asistent jer je on dijete koje treba imati asistenta. Na to nisam dobila odgovor", dodala je.

Iz vrtića su se oglasili priopćenjem. Poručili su da je dječak ranije sudjelovao u predstavi, ali je s pozornice sklonjen kako ne bi došlo do pada. Iz Grada najavljuju da će nadležne službe utvrditi sve okolnosti.