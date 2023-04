Benčić: U Saboru postoje stranke koje smatraju da je ustaški režim prihvatljiv i da ga ne treba osuđivati

Danas se održava Komemoracija povodom 78. obljetnice proboja posljednjih zatočenika logora Jasenovac. Okupljanje je u 11 sati kod spomenika 'Cvijet', a očekuje se dolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, te predsjednika Vlade Andreja Plenkovića uz izaslanstva nacionalnih manjina i antifašista te članove ubitelji stradalih.

Podsjetimo, rano ujutro, 22. travnja 1945. posljednjih 600 zatvorenika krenulo je u proboj iz koncentracijskog logora u koji su ustaške vlasti zatvarale i u njemu ubijale ljude zbog njihove vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti. Sam proboj preživjelo je stotinjak logoraša. Komemoracijom koja počinje kolonom sjećanja odaje se počast svim žrtvama te preživjelim zatočenicima logora.

Tijek događanja:

12:20 - Činit ćemo napore da emancipiramo ovu temu i podignemo svijest o borbi protiv fašizma - poručio je premijer Plenković, naglasivši važnost prenošenja pravih poruka mladima. - Drago mi je da su s nama predstavnici židovske zajednice, to je važna poruka koja će imati rezonanciju - istaknuo je.

- Mislim da je posljednjih godina ova tema svedena na uski krug ljudi i da smo napravili veliki korak naprijed, to se vidi u javnosti ali i u Saboru, velika većina je bila za - odgovorio je na pitanje novinara. - Nema generaliziranja, nema stavljanja svih na okup, zna se tko je za što odgovoran, zastupnici koji koriste [pozdrav ZDS], to je njima na čast - dodao je.

- Mislim da je ta stvar danas zabranjena, a ovime smo samo povećali kazne koje će odvratiti sve koji namjeravaju koristiti. Svaki put idu kaznene prijave koje policija podnosi, oni će s tim nastaviti - rekao je.

-U Hrvatskoj postoji organizirani kriminal i kriminalne skupine, za detalje pitajte ministra obrane - rekao je vezano za pucnjavu u Zagrebu.

10:45 - Kolona sjećanja krenula je prema spomeniku 'Cvijet'

10:30 - Izuzetno je važno da smo danas svi ovdje zajedno da bismo pokazali da bez obzira na godine koje prolaze ne zaboravljamo na žrtvu tih ljudi i ne zaboravljamo kakve je naravi bio režim koji je pobio desetke tisuća ljudi - rekla je zastupnica Možemo! Sandra Benčić, dodajući kako je važno toga se prisjetiti danas "jer smo u prošlotjednoj raspravi u Saboru vidjeli da u Hrvatskoj postoje političke opcije kojima je ustaški režim prihvatljiv, koje smatraju da ga ne treba osuđivati, koje smatraju da fašističke, nacističke i ustaške pozdrave i simbole ne treba kažnjavati" rekla je.

10:20 - Prije same ceremonije, kratku izjavu dao je Peđa Grbin, najavivši inicijativu SDP-a za promjenu nazivlja u svim općinama i gradovima u kojima još postoje ulice, trgovi i druga javna mjesta koja nose imena osoba i trenutaka iz ustaškog režima. - To je minimum koji dugujemo ne samo žrtvama ustaškog logora Jasenovac, nego još i više onima koji su '45 ustali da spase svoj goli život i pobjegnu odavde - istaknuo je Grbin.

- Još postoji potreba relativiziranja, još postoji svijest da ono što se dogodilo nije bilo tako loše, a to treba ispraviti - komentirao je čelnik SDP-a izmjenu Zakona kojom se predviđaju oštrije kazne za korištenje ustaškog pozdrava. - Naš stav je da to mora biti riješeno kroz Kazneni zakon jer prekršaj nije dovoljan. To što su se novčane kazne povečale ne znači ništa jer pitanje kazne nije presudno, nego pitanje postupanja tijela koje bi trebalo pokretati postupke - zaključio je Grbin.