Od kratkih uputa za djecu do knjige o raspolaganju novcem

Prvo i osnovno pravilo pametnog raspolaganja novcem je da ne smijete trošiti više nego što zarađujete – kaže Dijana Ferković iz Brodskog Drenovca, autorica knjige “Novac – materino uputstvo za upotrebu” u kojoj na temelju višegodišnjeg iskustva svojoj djeci, ali i svim “običnim” ljudima na pristupačan način pojašnjava kako uspješno raspolagati novcem. Prva ideja bila je da svojoj djeci tinejdžerske dobi Teni (18), Tari (14) i Kruni (13) napiše uputu o tome kako pametno upravljati novcem, da ga štede i ne troše sve što zarade. Htjela im je napisati malu knjižicu od desetak stranica i uvezati je, ali tijekom rada prerasla je tu formu.

– Otvorilo se puno tema. Shvatila sam kako im trebam reći još ovo pa još ono, tako da je to izraslo u puno veći i važniji dokument. Kad sam na kraju sve to oblikovala, u razgovoru s vlastitom djecom i nekim drugim ljudima prepoznala sam da bi to mogao biti proizvod koji bi i drugi rado pročitali – govori Dijana.

Autorica je po struci magistrica ekonomskih znanosti, a po zanimanju poslovna savjetnica i konzultantica. Radila je u javnoj upravi, obrazovnom sustavu, tvrtkama, ostvarila brojne kontakte u inozemstvu, a sad je vlasnica obrta za poslovno savjetovanje. Njezina knjiga donosi jako puno konkretnih primjera iz života i prakse. Obrađuje različite teme, od kriptovaluta, internetskog bankarstva i opasnosti koje vrebaju na internetu do savjeta o tome kako pametno i mudro trošiti, kako zaraditi novac, kako štedjeti, kako steći radne navike, kako se ponašati na radnom mjestu, kako napredovati na poslu, kako investirati novac...

– Najvažniji savjet za svakoga bio bi da vodi evidenciju o svojim prihodima i troškovima. Kada to radite, vi dobivate osjećaj kontrole nad novcem i postajete vladar svoje sudbine. Tada znate odakle vam dolazi novac i kamo odlazi, a proračun koji radite ne znači zabranu, nego dozvolu trošenja – poručuje ekonomistica.

U knjizi spominje samo tri načina ulaganja i investiranja. Prvi je vlastiti biznis, drugi su nekretnine, što nije lako jer zahtijeva velik početni ulog, a treći je ulaganje na tržištu kapitala. Treći način ljudima je manje poznat, iako je zapravo vrlo jednostavan.

– Preporučujem ulaganje na inozemnom tržištu kapitala, primjerice američkom, koje je snažno, moćno, dinamično i koje ni u koronakrizi nije osjetilo velike turbulencije. Recept je samo ne ulagati u jednu tvrtku, nego u cijeli niz tvrtki, stotine odjednom, a to se radi tako da se ulaže u investicijske fondove. Time si uvelike umanjujete rizik, jer od tih 300 ili 500 tvrtki u koje ste uložili, njih pet ili 10 će te godine možda propasti, ali to je nebitno, jer će ove druge toliko rasti da se taj gubitak neće osjetiti – ističe Dijana.

Novac i dalje tabu-tema

Autorica kaže da danas postoje dvije Hrvatske. Jedan dio ljudi ne razmišlja o svojoj budućnosti, troše sve što imaju i zadužuju se, ali postoji i onaj drugi dio ljudi koji doista pažljivo barata novcem. Mnogi ne znaju da su Hrvati u prošloj godini 20 milijardi kuna dodatno stavili na štednju.

– Naši ljudi ne vole puno govoriti o novcu, to je kod nas još uvijek tabu-tema. Ako ga imate puno, ljudi misle da se hvalite, a ako ga nemate, ispada da se žalite i kukate. Vani je, pak, sasvim normalno da se pohvalite koliko imate ušteđeno, koliko imate u mirovinskom fondu – ističe Dijana.

U izradu knjige bila je uključena cijela obitelj. Tena ju je promovirala na društvenim mrežama, Tara je crtala ilustracije, a Kruno je prikupljao e-mailove za promociju.

