Očajna majka: Moj sin (17) je umro zbog pogrešne odluke, ne želim da drugi učine istu pogrešku

Očajna majka, koja je svog sina izgubila zbog predoziranja jednim opasnim lijekom protiv bolova, upozorava učenike diljem Velike Britanije na opasnosti nekontroliranog korištenja lijekova. Naime, William Horley još je 2018. preminuo sa samo 17 godina nakon što se slučajno predozirao tabletama tramadola koji se koriste protiv bolova. Ovaj 17-godišnjak te je tablete bio nabavio preko dark weba za 60 funti. Tijekom jednog izlaska s prijateljima, nakon što je završio svoju smjenu u jednom restoranu, William je kombinirao alkohol i tramanol, i tako izazvao fatalnu reakciju koja ga je koštala života.

- Will nije bio narkoman, ali je jedne večeri izašao s prijateljima i ponudili su im tramanol ''iz zabave''. Njegov prijatelj je preživio, ali je Will preminuo. Ovo pokazuje kako je eksperimentiranje s drogama kao bacanje novčića - glava može biti da si ok, a pismo da nisi - objasnila je njegova majka Kim Webster koja sada pokušava spasiti živote mladih diljem zemlje, kako ne bi preminuli jednako tragično kao i njen sin, piše Daily Mail.

Inače, HZJZ upozorava kako je tramadol na popisu narkotika koji su zabranjeni, i to zbog toga što navodno poboljšava sportske rezultate, a posebice se upozoravaju sportaši da pripaze prilikom korištenja jer se prodaju pod raznim nazivima - Tramal, Tramedo, Tramake, Zydol. Problem s tramadolom je što može rezultirati ozbiljnim nuspojavama, među kojima je i ovisnost.

- Will je imao svijetlu budućnost ispred sebe u vojci, ali je sve je to izgubljeno u sekundi - dodala je majka. Obdukcija je inače pokazala kako je William preminuo od predoziranja tramadolom s pneumonijom. Majka je ispričala kako su neka djeca u školama koje je posjetila ostala u suzama nakon njenih predavanja.

- Ja sam samo mama koja je ispričala svoju priču i koja se nada da će poslati poruku. Ne dajem im lekcije, oni moraju sami odabrati. Međutim, ja im govorim koliko tragične posljedice takvi odabiri mogu ostaviti na njih i njihove obitelji. To me inspirira za dalje - kazala je.

