Obzor - Sadržaj s potpisom kao zrcalo jedne epohe i odgovornosti prema budućnosti

Urednik Obzora Goran Gerovac, predstavljajući mi koncept tisućitog broja, zadao mi je istodobno i težak i lagan zadatak. Obljetnički broj bavit će se, logično, riječima. Onima koje su obilježile posljednje godine. Meni je dodijelio riječ "obzor". Stoga odmah nešto intimno. Planinareći naučio sam uživati u obzorima. Izazivaju posebno stanje duha, tjeraju vas dalje prema nekom novom vrhu. Borba s obzorima duga je koliko i ljudski rod.

Putnik svjesno ili nesvjesno, putujući prema obzoru, istražuje i samoga sebe, svoje mogućnosti, želje. Svoje strahove. Nije li Lorca strastveno pjevao o putovanju punom straha: Jao, moja hrabra kobilo!/Jao, smrt me čeka/prije no stignem u Córdobu!/Córdoba./Daleka i sama. No to ga nije spriječilo da putuje, jer želja za obzorima jača je i od straha. Putovati se mora pa makar u slutnji, u čežnji daljine, pisao je Tin Ujević opijajući se dalekim obzorima svoga stvarnog ili imaginarnog zavičaja. U planini sam naučio da se na putovanja odvaže hrabri ili ludi. Ili možda i jedni i drugi.

Političko-društveni prilog Obzor putuje tako već tisuću brojeva. Dvadeset godina. I nije putovati hrvatskim bespućima uvijek ni lagodno ni strašno. Hrvatska se uči mnogočemu, demokraciji, društvenoj odgovornosti, samopoštovanju. Gradi sebe i svoj identitet. Nacija ekstremnih emocija nevjerojatnom lakoćom upada u euforiju ili apatiju. Takvom društvu treba Obzor, kao mjesto u kojem će se sučeliti različita mišljenja, u kojemu moje mišljenje neće biti važnije i ispravnije od vašega – jer ja tako kažem.

Foto: Milan Trenc

Nije Obzor bez mana, zato je i tako dobar. Gradi i nadograđuje sebe. Njegova su snaga njegovi urednici i autori, koji imaju svu slobodu, ali zbog toga i najveću moguću odgovornost. Za glavnog urednika najteža i najlakša situacija. Daje sve, ali i traži mnogo.

U proteklih tisuću brojeva izmijenile su se uredničke i autorske postave, ali Obzor je bio i ostao ono što je i trebao biti – najutjecajniji i najtiražniji politički magazin. Njegova snaga danas, kao i prije dvadeset godina, jest sadržaj s potpisom. I to nije fraza. Autori žele pisati za Obzor svjesni visokih zanatskih standarda, slobode i odgovornosti. Bitno je da su spremni otisnuti se dalje od dnevnopolitičkih nagađanja. Njihovi vidici moraju biti široki kako bi čitateljima otvorili nove obzore. I tako već tisuću brojeva.