Obuljen Koržinek obišla objekte za koje je odobreno skoro 200 milijuna kuna za obnovu

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek danas je u Karlovcu, u društvu županice Martine Furdek-Hajdin i karlovačkog gradonačelnika Damira Mandića obišla centar grada i javne zgrade koje su oštećene u nedavnim potresima i koje su u procesu obnove.

Riječ je o velikim objektima; kina Edison, zgrade bivše tvornice Kamod, zatim bivše vojarne koja je srušena i sada je u rekonstrukciji kako bi na tome mjestu Karlovac dobio Regionalni centar kompetencija te Crkvu Presvetog Trojstva u Karlovcu.

- Rekapitulirali smo ono što je napravljeno dosad na provođenju hitnijih mjera nakon oba potresa, te što smo nacionalnim sredstvima osigurali provođenje tih mjera. Na projekte koji će se financirati iz Fonda solidarnosti ide nešto malo manje od 200 milijuna kuna za karlovačko područje, za konstrukcijsku obnovu zgrada stradalih na ovom području.

- No, nismo se danas u Karlovcu bavili samo krizom i potresom, već smo pričali i o vizijama za budućnost, od županice, gradonačelnika i pročelnice Konzervatorskog odjela vidjeli smo prezentaciju ambicioznog projekta Dodir civilizacija za revitalizaciju niza starih gradova, koji bi trebali osigurati nastavak razvoja ove županije koja se zadnjih godina lijepo razvija. Ministarstvo će, u skladu s mogućnostima i izvorima financiranja, pratiti taj projekt i sa zadovoljstvom ćemo pratiti kako će se jedan po jedan biser kulturne baštine stavljati u funkciju, a one koji jesu u funkciji unaprjeđivati i prilagođavati današnjem radu i poslovanju - kazala je ministrica N. Obuljen Koržinek.

- Vjerujem da ćemo u punini iskoristiti sredstva, rizici su rast cijena i nesigurnost u rokovima nabave materijala, no to su rizici koje ugrađujemo u projekcije i vjerujem da ćemo u punom iznosu krajem sljedećeg lipnja to iskoristiti. To je konstrukcijska obnova, a onda slijedi i ona cjelovita. Objekti će biti jači, otporniji na potrese, tu je podignuta razina i za zgrade koje se obnavljaju. U tu svrhu sam formirala međunarodno savjetodavno povjerenstvo s ljudima koji imaju i veliko iskustvo u protupotresnoj obnovi. Novi pristupi i materijali nisu uvijek najsretnije rješenje za objekte kulturne baštine i zato je važno da slušamo stručnjake s iskustvom - istaknula je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić ministricu je upoznao s projektima koje provode i napomenuo da se susreću s poteškoćama vezanim za izbor izvođača; u smislu da ih nema ili je problem probijanje cijena.

- Što se tiče Grada radimo najbrže što možemo i nadamo se najboljem. Bili smo kod Edisona, radovi napreduju dobro, a ministricu smo upoznali i s s planom obnove komunalne infrastrukture Zvijezde - kazao je Mandić.

Županica Martina Furdek-Hajdin zahvalila se za sav trud ministarstva kulture, posebno oko obnove od potresa.

- U ovom trenutku smo fokusirani na sve izvore obnove iz Fonda solidarnosti, rokovi su kratki i to je veliki izazov i pred vlasnicima i izvođačima. Županija nije zaboravila na fizičke i pravne osobe i tu ćemo se usmjeriti na potporu Ministarstva graditeljstva - dodala je županica.

Karlovačka je županija bila podrška crkvama da se kandidiraju i ostvare pravo na financiranje; Sveto Trojstvo, Kašt, Kunić, Lipnik, Reštovo i Kamanje.

- Vjerujem da će ta sredstva doći, no razgovarali smo i o razvojnim projektima, od obnove kulturne baštine ali i u svrhu gospodarstva, turizma i poljoprivrede. Tako revitalizirana baština osim prirodnih ljepota može biti razlog dolaska u našu županiju. To je zahtjevno financijski i strukovno, ali to je put kojim smo krenuli i vjerujem da će u gradovima Ogulinu, Ozlju i Karlovcu to donositi gospodarski deficit, kao i što su obnova Slunja i Drežnik Grada omogućili da turisti tamo mogu doći - navela je županica M. Furdek Hajdin.

>> VIDEO Sićušna Reagan rodila se tri puta manja od svoje sestre i prkosila svim izgledima da neće preživjeti