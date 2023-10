Obrane prozvale suca: 'Lagali ste nam'

Zahtjevom obrane za izuzećem cijelog sudskog vijeća započela je današnja burna rasprava na suđenju braći Mamić i još petorici za izvlačenje novca iz Dinama. Odvjetnik Marija Mamića Ivan Stanić prozvao je suca Davora Mitrovića da im je lagao kada je rekao da je cijeli spis iz ovoga predmeta bio sedam mjeseci na Visokom kaznenom sudu u Zagrebu, kako bi se odlučilo o žalbi Marija Mamića na sudsku mjeru oko blokirane mu imovine.

Naime, u tjedniku "Nacional"danas je objavljeno kako je sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić, zbog čijeg je poznanstva sa Zdravkom Mamićem suđenje iz Zagreba premješteno u Osijek, zatražio dostavu cjelokupnog spisa u tzv. aferi "Dinamo 2" radi odlučivanja o žalbi Marija Mamića, Zdravkova sina, ali da ga je u tome spriječio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić. Dostava cijelog spisa, naime, otegnula bi postupak.

– Rekli ste nam da je na odlučivanje na Visoki kazneni sud poslan cijeli predmet, a danas je u jednoj tiskovini izašao tekst iz kojega se vidi da na sudu nije bio cijeli predmet, nego samo dio. U istoj se tiskovini navodi da su u to vrijeme, dok se odlučivalo o našoj žalbi, i predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban i predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić telefonskim pozivima vršili pritisak da se predmet što prije vrati u Osijek. I ne samo to, mi još uvijek nismo dobili rješenje o našoj žalbi. Ako je sve to istina, to je strašna povreda prava moga klijenta – rekao je odvjetnik Stanić.

– Možete otići na Visoki kazneni sud i vidjeti sve što vas zanima - reagirao je sudac Davor Mitrović, koji je ocijenio kako je zahtjev za izuzećem bio usmjeren na odgađanje rasprave pa je uskratio obrani pravo da ga podnese.

Inače, svjedočio je bivši vratar Dinama Tomislav Butina. Ispričao je kako mu je klub dio dugovanja isplatio na ruke, no nije se mogao sjetiti je li novac dobio od Zdravka Mamića . S obzirom na to da je klub bio u lošoj financijskoj situaciji i da su se od 2000. nagomilali dugovi prema njemu, Butina je, izjavio je na sudu, dogovorio da mu se potraživanja podmire isplatom u gotovini.

