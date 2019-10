Strategija obrane: Jasminu nije ubila sestra, sumnju prebacuje na pokojnog oca

Kakav je bio Martin Dominić, otac Smiljane i Jasmine, je li znao biti agresivan? Ta su se pitanja u nekoliko navrata čula na početku suđenja Smiljani Srnec (45), optuženoj je da je 2000. godine ubila tri godine mlađu sestru Jasminu Dominić i mogla bi upućivati na smjer prema kojem ide Smiljanina obrana – baciti sumnju na pokojnog oca. Jasminino je tijelo slučajno pronađeno 16. veljače ove godine u starom zamrzivaču u obiteljskoj kući u Palovcu tijekom radova na preuređenju hodnika. U sjedećem položaju pronašli su ga članovi obitelji, najvjerojatnije dečko najstarije kćeri. Istog je dana Smiljana uhićena. Županijsko državno odvjetništvo tereti je da je neutvrđenog dana u ljeto 2000. godine sestri zadala najmanje pet snažnih udaraca tupim i tvrdim predmetom u glavu i nanijela joj višestruke prijelome kostiju od kojih je odmah preminula. Jasmina je ubijena u ležećem položaju i nije pružala otpor.

Zašto ju je lažno prikazivala živom?

– Nakon toga Smiljana Srnec sama je sakrila tijelo u zamrzivač – istaknula je tužiteljica Irma Bagarić. Glava žrtve bila je umotana u crnu najlonsku vreću na kojoj je ostao trag DNK, a poklopac zamrzivača je, tvrdi tužiteljstvo, zalijepila brzodjelujućim ljepilom. Pronađen je i DNK na komadiću gumene ružičaste rukavice.

– Na temelju psihijatrijskog nalaza dokazat ćemo da je riječ o profilu osobe koja je radi zaštite osobnih interesa bila spremna počiniti ubojstvo pa i ubiti svoju sestru – uvjerena je Bagarić.

Nitko drugi osim okrivljenice od 2000. do 2005., kad je prijavljen nestanak, nije vidio ni čuo 23-godišnju Jasminu Dominić. Jedino je Smiljana spominjala da joj se sestra javlja, da je na brodu, da ima dečka Francuza i da je dolazila kući za vikend, što je sve, tvrdi tužiteljstvo, bila laž.

– Jedino je ona imala motiv da je prikaže živom – zaključila je Bagarić. Smiljanin branitelj Krešimir Golubić ističe da će se raspravljati o tajnama, lažima i prikrivanjima u obitelji Dominić. Treba, rekao je, rasvijetliti kad je Jasmina posljednji put uopće viđena živa, tko je što prikrivao i lagao, tko je u vrijeme ubojstva živio u kući u Palovcu, čiji su tragovi pronađeni u zamrzivaču, tko su zapravo bile agresivne osobe i je li Smiljana mogla sama sakriti tijelo u zamrzivač, s obzirom na to da je imala zdravstvene probleme s leđima, što potvrđuje i liječnički nalaz iz listopada 1999. Obrana će pokušati dokazati da su neki članovi obitelji Dominić namjerno, a neki i nenamjerno, prikrivali istinu o sebi i lagali okolini te da nije Smiljana ta koja je bila agresivni član obitelji, već su to bili neki drugi.

Jesu li motiv financije ili ljubomora?

U vrijeme ubojstva u kući su osim sestara živjeli i njihovi roditelji Katarina i Martin te Smiljanina tada četverogodišnja kći. Otac Martin povremeno je bio odsutan jer je radio na terenu, majka Katarina radila je u Njemačkoj, a kući bi dolazila nekoliko puta godišnje. Ni Smiljana i njezina kći nisu neprekidno svakodnevno boravile u kući, tvrdi obrana. Tko je na dan ubojstva bio u kući? Katarina, Smiljana i nepoznata treća osoba? Ili nitko od njih? Zašto bi Jasminu ubila Smiljana, a ne netko drugi?

– Dokazat ćemo da nije imala motiv za ubojstvo jer ni po čemu nije bila bolja ili uspješnija od sestre – zaključio je Golubić i poručio da Smiljana nije dužna dokazati tko je ubio sestru te da je se ne smije osuditi zato što ne želi reći tko je ubojica.

– Ne smatram se krivom – rekla je Smiljana, nezaposlena prodavačica, na početku suđenja kojim predsjeda iskusni sudac Tomislav Brđanović. Jasmina je bila studentica, no ne zna se pouzdano što je točno studirala, a trag joj se izgubio sredinom 2000. godine. No obitelj je njezin nestanak prijavila tek u kolovozu 2005., što je dovelo do svađe između Smiljanine i Jasminine majke Katarine i njezina brata kojemu nije bilo jasno zašto se tako dugo čekalo s potragom za nećakinjom. Ne zna se ni što bi bio motiv ubojstva, jesu li to financije ili ljubomora? Članovi obitelji Srnec i Dominić odbijaju svjedočiti. – Otac Martin često je govorio o Jasmini, koju je favorizirao i bio nježniji prema njoj nego prema tri godine starijoj Smiljani – rekla je svjedokinja Josipa Vugrinec. Je li Martin znao biti agresivan, pitao je Smiljanin branitelj.

– Bio je dobričina. Bio je sklon konzumiranju alkohola, ali ni trijezan ni pijan nije bio agresivan – uvjeravao je svjedok Dražen Palfi. Na pitanje je li joj Smiljana ikad govorila o obiteljskom nasilju s bilo koje strane, svjedokinja Josipa Vugrinec, koja poznaje obitelji Dominić i Srnec, s kojima je i u daljnjem rodu, prisjetila se da se znala požaliti na oca, no ne sjeća se da bi Martin, kojeg su u selu zvali Fredi, izazvao neki eksces, barem ne javno. Bio je dobar čovjek, radišan, znao je popiti kad je bio slobodan i povremeno otići u kladionicu. Umro je 2013. godine od raka pluća u dobi od 61 godine. Jasmina je 20. veljače pokopana uz njega u grobnici u Palovcu.