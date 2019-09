Pronašao tijelo Jasmine Dominić, no neće biti svjedok na suđenju Smiljane Srnec

Županijski sud u Varaždinu odredio je početkom ovog tjedna da suđenje Smiljani Srnec za ubojstvo njezine sestre Jasmine, Dominić čije je tijelo pronađeno u zamrzivaču, počne 15. listopada ispitivanjem prvih svjedoka.

Zaručnik najstarije kćeri Smiljane Srnec, David Balent, koji je pronašao tijelo nesretne Jasmine nije među pet svjedoka koje je predložilo tužiteljstvo, neslužbeno doznaje 24sata.

Usprkos činjenici što je on pronašao tijelo, Balent je u vezi s kćeri optužene i postoji opasnost kako bi on biti pristran. Iako je on zaručnik Katarine Dominić Srnec, on ne može koristiti blagodat prema kojoj bi mogao odbiti svjedočiti protiv bliskog tazbinskog srodnika.

Međutim, usprkos činjenici što je on pronašao tijelo njegov iskaz, smatraju odvjetnici, nije presudan.

Županijski sud u Varaždinu morat će utvrditi je li Smiljana Srnec bila ta koja je ubila svoju sestru, a kako će bliski članovi obitelji koristiti blagodat vjeruje se kako bi se tužiteljstvo moglo okrenuti prema nekim drugim indicijama, kao što je tko je imao priliku i zašto ubiti Jasminu Dominić.

Otisci Smiljane Srnec koji su pronađeni na najlonu u koje je bilo zamotano tijelo, samo po sebi nisu dokaz kako je Smiljana ubila svoju sestru.

Kako piše 24sata. vještaci Centra “Ivan Vučetić” doista su pronašli otiske jednog prsta koji pripada Smiljani. Međutim, kako nisu pronađeni otisci ostalih prstiju, vjeruje se da je Srnec koristila rukovice dok je manipulirala tijekom i da se komadić rukavice potvrgao ili odvojio tijekom zamatanja tijela.

Suđenje počinje ispitivanjem tri svjedoka 15. listopada, nakon čega će biti još najmanje tri ročišta.

Pogledajte video: Smiljana Srnec: Nisam kriva