Objavljena nova studija, otkriveno odakle doista potječu Hrvati: 'Krenuli su iz srca istočne Europe'

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano je predavanje pod nazivom „Genetičko porijeklo Hrvata“, na kojem su predstavljeni najvažniji nalazi velike međunarodne studije o genskom podrijetlu Hrvata, objavljene početkom rujna u uglednom znanstvenom časopisu Nature. Riječ je o četverogodišnjem projektu na kojem je sudjelovalo više od 30 znanstvenika, a čije rezultate prenosi HRT.

Studija, koja se smatra jednom od najopsežnijih dosad provedenih analiza slavenskih populacija, otkriva da se najraniji genski tragovi Slavena povezuju s područjem koje obuhvaća današnju južnu Bjelorusiju, sjevernu Ukrajinu i dio zapadne Rusije. To područje znanstvenici definiraju kao njihovu pradomovinu, iz koje se slavenska plemena postupno šire prema zapadu i jugu Europe.

Kako je pojasnio Mario Šlaus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Antropološkom centru HAZU-a, iz te se regije kroz migracijske valove šire različite skupine Slavena: „Jedan dio naroda zaustavlja se na području današnje Poljske, drugi ostaje u istočnim dijelovima onoga što je danas Njemačka, a mi, kako se pokazalo, biramo najbolji put i stižemo sve do istočne obale Jadrana.“