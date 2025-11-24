Naši Portali
Najveća studija dosad

Objavljena nova studija, otkriveno odakle doista potječu Hrvati: 'Krenuli su iz srca istočne Europe'

VL
Autor
Večernji.hr
24.11.2025.
u 19:16

Studija, koja se smatra jednom od najopsežnijih dosad provedenih analiza slavenskih populacija, otkriva da se najraniji genski tragovi Slavena povezuju s područjem koje obuhvaća današnju južnu Bjelorusiju, sjevernu Ukrajinu i dio zapadne Rusije

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održano je predavanje pod nazivom „Genetičko porijeklo Hrvata“, na kojem su predstavljeni najvažniji nalazi velike međunarodne studije o genskom podrijetlu Hrvata, objavljene početkom rujna u uglednom znanstvenom časopisu Nature. Riječ je o četverogodišnjem projektu na kojem je sudjelovalo više od 30 znanstvenika, a čije rezultate prenosi HRT.

Studija, koja se smatra jednom od najopsežnijih dosad provedenih analiza slavenskih populacija, otkriva da se najraniji genski tragovi Slavena povezuju s područjem koje obuhvaća današnju južnu Bjelorusiju, sjevernu Ukrajinu i dio zapadne Rusije. To područje znanstvenici definiraju kao njihovu pradomovinu, iz koje se slavenska plemena postupno šire prema zapadu i jugu Europe.

Kako je pojasnio Mario Šlaus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Antropološkom centru HAZU-a, iz te se regije kroz migracijske valove šire različite skupine Slavena: „Jedan dio naroda zaustavlja se na području današnje Poljske, drugi ostaje u istočnim dijelovima onoga što je danas Njemačka, a mi, kako se pokazalo, biramo najbolji put i stižemo sve do istočne obale Jadrana.“
Komentara 59

Pogledaj Sve
IS
Ivan.S
19:54 24.11.2025.

Znači već tada smo znali da je najbolje iznajmljivati apartmane na jadranu 😄😄⚓🍷🍧🍟🌭🍗🍊🍮⛵🚤€,$,£

Avatar Foton
Foton
22:03 24.11.2025.

Svi skocili iz iste torbe, zato se I ljubimo tako zarko, Rusi i Ukrainci, Srbi i Hrvati itd.

Avatar Svirko
Svirko
21:46 24.11.2025.

Hrvati su najstariji narod. Sve potječe od nas.

Kupnja