Objavljena nova karta situacije u Ukrajini: Predviđaju se daljnji smjerovi kretanja ruskih snaga

Brojni ukrajinski gradovi napadnuti su i granatirani od početka ruske invazije 24. veljače, a dio je i osvojen. Prema najnovijoj karti britanskog ministarstva obrane, može se vidjeti koja područja kontroliraju Rusi. Ti su dijelovi Ukrajine, naime, na karti označeni crvenom bojom.

Oni uključuju područje Luganska i Donjecka, Krim i teritorij sjeverno od njega, potom dio istočne granice nedaleko Harkiva, gradove Sumi i Romny čije osvajanje otvara put prema Kijevu te dio sjevera Ukrajine.

Foto: UK Ministry of Defence/Twitter

Osim područja pod kontrolom Rusije, na karti su crvenim strelicama označeni smjerovi kretanja ruskih snaga te područja do kojih su napredovali. Isprekidane strelice pak označavaju vjerojatni daljnji smjer njihova kretanja.

Mjesta koja se od početka invazije nalaze na udaru označena su simbolom koji nalikuje eksploziji. Njih je najviše u okolici Kijeva, glavnog grada, prema kojemu je usmjereno i više isprekidanih strelica, odnosno daljnjih vjerojatnih puteva kretanja ruskih trupa.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 March 2022



