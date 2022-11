Obitelj moli pomoć: Hrvoje ima tumor na mozgu, operacija u Njemačkoj bi mu mogla spasila život

Obitelj i prijatelji Hrvoja Draškovića pokrenuli su kampanju za prikupljanje sredstava za njegovo liječenje. Njemu je, naime, dijagnosticiran tumor na mozgu, a život bi mu mogla spasiti eksperimentalna operacija u Njemačkoj koju ne pokriva zdravstveno osiguranje.

Molbu obitelji prenosimo u cijelosti.

"Pozdrav, moje ime je Petra i prikupljam sredstva za operaciju koju moj brat Harvey hitno treba. Želim pomoći svom hrabrom bratu koji se više ne može sam boriti. Zahvat ne pokriva njegovo zdravstveno osiguranje i naša obitelj nema pravo na kredit u tako kratkom roku. Sigurna sam da svi zajedno možemo prikupiti sva potrebna sredstva za njegov oporavak.

Nakon što je osjetio drhtanje i slabost u lijevoj ruci, Harveyju je u siječnju 2018. dijagnosticiran rak mozga glioblastoma stadija 4. Zamislite da čekate bebu i čujete takvu dijagnozu sa stopom preživljavanja od nekoliko mjeseci. Bio je shrvan, ali odlučan se boriti.

U ove četiri i pol godine prošao je kroz operaciju uklanjanja tumora na mozgu, cikluse kemoterapije i dva puta zračenje (posljednji put u listopadu ove godine). Išao je na eksperimentalne tretmane diljem Europe, podupirući istraživanja o ovom razornom raku, tako da i drugi ljudi imaju nadu za njegovo liječenje. Također je radio puno radno vrijeme i počeo podizati svoju malu obitelj te se veselio petogodišnjoj oznaci bez raka.

Foto: GoFundMe

Došle su godine Covida i unatoč izuzetno slabom imunitetu, puno je pridonio tvrtki u kojoj je radio, a njihova je mala obitelj u kolovozu prošle godine dočekala drugu djevojčicu. Bio je sretan i pun nade u lijepu budućnost. Redoviti MRI pregledi nisu pokazali nikakve znakove tumora i on je povratio svu svoju snagu.

Bijela točkica se pojavila na snimci u rujnu 2021. i to je dovelo do brzog rasta tumora do 7 centimetara koji je naglo pogoršao njegovo zdravlje i pokretljivost. Bila je potrebna opasnija terapija zračenjem po drugi puta. Hrabro se podvrgnuo svih četrnaest svojih termina, znajući da će to utjecati na njegovo mentalno zdravlje i fizičke sposobnosti, nadajući se da će ponovno smanjiti tumor. Počeo je imati napadaje i poteškoće s kretanjem lijeve strane tijela zbog zračenja i veličine tumora. Nastavio je činiti sve kako bi zadržao pokretljivost, ali učinci su postali preveliki da bi se mogao nositi s njima.

Na njegovu sreću, medicinska tehnologija je bitno uznapredovala u ovih skoro pet godina. Hrvoje je pronašao kliniku u Njemačkoj koja radi lasersku ablaciju liječenja glioblastoma vođenu MRI-om koja je operativni postupak. Međutim, ovaj postupak nije pokriven od strane zdravstvenog osiguranja jer je u eksperimentalnoj fazi. Hrabar je pokušati i sve što mu sada treba su sredstva. Pomozimo mu da nastavi borbu i da odgoji svoje dvije djevojčice.

Pošaljite nam e-mail ako imate druge informacije ili mogućnosti pomoći. Svi donatori imat će priliku pratiti Harveyjev oporavak i tako podržati prikupljanje informacija o liječenju i pobjeđivanju glioblastoma.

Sva sredstva idu za pokriće računa za operaciju, njegov boravak u Kliničkom centru i izvanredni prijevoz u Njemačku. Svima vama od srca zahvaljujem u ime svoje obitelji na pomoći i želim vam što svjetliju budućnost! Hvala, hvala, hvala!!", navodi se na stranici.

VIDEO: Što se događa s vremenom? Poznati meteorolog otkrio što možemo očekivati u studenom!