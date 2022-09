Naselja odsječena i bez vode: Obilne oborine izazvale brojne odrone na pazinskom području

Jaka kiša koja je jučer pala na području Istre i Kvarnera napravila je znatnu štetu u središnjoj Istri. Zbog obilnih oborina nakon dugotrajne suše došlo je do više odrona na pazinskom području, izvještavaju iz grada.

Zabilježeno je i nekoliko desetaka intervencija vatrogasaca, najviše na području Buzeštine i Pazinštine, koji su ispumpavali vodu, pretežito iz privatnih, odnosno stambenih objekata. U navedenim dijelovima bit će i najveće štete, čiji se razmjer još mora utvrditi, piše istarski.hr.

Foto: Grad Pazin/Facebook

Pojedina naselja odsječena su te se do njih ne može automobilom, a brojni su građani ostali bez vode zbog pucanja cijevi. Sa stručnim službama na teren su izašli gradonačelnica Suzana Jašić i zamjenik Dragan Družeta, pišu u objavi na Facebooku.

Selo Bankovci odsječeno je zbog odrona, a u njemu se nalaze i opasna klizišta nedaleko od jedne kuće i štale s 13 krava, piše Glas Istre. S pazinske strane prometno je odsječeno selo Ukotići.

Iz Istarskog vodovoda d.o.o. javljaju da se može pojaviti zamućenje, ali voda je zdravstveno ispravna i može se koristiti za piće. Većini su naselja ponovno uspostavili opskrbu vodom, a za ostala kažu kako će do podneva imati vodu, no nisu napisali jesu li u tome uspjeli.

Isporuka vode za Grdoselo, Kašćergu i Buraj je uspostavljena, dok se za Dršćevku i Ulicu Jurja Dobrile utvrđuje mjesto kvara radi saniranja, pišu na Glasu Istre.

U tijeku je i ispumpavanje vode koja je prodrla u postrojenje akumulacije Butoniga, javlja istarski.hr. Bujica je ugrozila pumpe na postrojenju, no one nisu stradale, to jest nisu potopljene. Vatrogasci Buzeta, Pazina i Umaga s Vodoprivredom rade na ispumpavanju vode. Kažu da bi sustav trebao biti osposobljen za 2 do 3 dana. Vremenske prilike su se smirile i prema prognozi više se ne očekuju velike količine oborina, što će omogućiti da se što prije saniraju nastale štete.

