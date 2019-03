Obilježen Dan hrvatskih braniteljica i branitelja Vukovara

Polaganjem vijenaca u Bogdanovima i na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a onda i svečanom akademijom u Hrvatskom domu obilježen je Dan hrvatskih braniteljica i branitelja Vukovara. Ovaj dan se obilježava u spomen na postrojavanje prvih nenaoružanih odreda koji su 10. ožujka 1991. godine postrojeni u Bogdanovcima.

-To postrojavanje bilo je zapravo prvo postrojavanje buduće 204. Vukovarske brigade. To je jako bitan datum za obranu grada jer su ljudi već tada bili svjesni da neće biti mira i da će doći do rata iako nismo znali u kojoj će to biti mjeri, rekao je predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara Tomislav Josić.

Kazao je kako kao branitelj danas, 28. godina kasnije, u isto vrijeme osjeća i ponos, i tugu ali i razočarenje.

-Ima svega po malo jer nemamo državu kakvu smo htjeli. Puno toga treba promijeniti ali to političarima ne odgovara - istakao je Josić.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako su Vukovarci ponosni na dan kada je organizirano postrojavanja nenaoružanih odreda i dana kada je hrvatski narod osjetio da je trenutak da se stvara država i odazvao se pozivu prvoga predsjednika Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Dodao je i kako je uz taj ponos svakako i dosta tuge i žala za onima kojih nema. Na novinarski upit je li prošlogodišnji prosvjed pokrenuo neke stvari kada je riječ o pronalasku nestalih Penava je kazao kako je i dalje učinjeno premalo te da se i dalje veliki broj Vukovaraca nalazi na popisu nestalih.

