Zbog čega je sesvetski Mad Max sinoć bježao policiji? 'Nanizao je kazne, bio je u dugovima...'

Vozač crvenog Forda Vid David R. (27) za kojim je jučer policija imala fimsku potjeru uhićen je, zbog naoko bezazlenog prekršaja, što je sesvetskim naseljem Novi Jelkovec vozio svoju neregistrirani auto, i potpuno pogrešne odluke, jer je recidivist u prometu , sad mu prijeti višegodišnja kazna zatvora, piše 24sata.

Kako su objavili iz PU zagrebačke, sve je počelo oko 21.45 sati na području Novog Jelkovca. Policajci su došli do njega dok je bio za volanom. S obzirom na probleme s vozilima, ali i krađama dijelova automobila u naselju, željeli su provjeriti njegov identitet.

- Nanizao je kazne u prometu i čuli smo da je bio u dugovima. Istekla mu je registracija, imao je problema s akumulatorom. Tko zna zapravo kako se snalazio. Znamo samo da nije parkirao kraj zgrada, nego na samom kraju naselja, nedaleko od okretišta autobusa. U cijelom se naselju naplaćuje parkiranje pa je očito tražio neko mjesto gdje neće dobiti kaznu – pričaju njegovi poznanici za 24sata.

VIDEO: Velika noćna policijska potjera u Zagrebu: Za crvenim autom jurilo 10-ak vozila

David je policajcima pobjegao na Slavonsku aveniju, i tako vozi 30 minuta jureći dok nije skrenuo u Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića, gdje je izgubio kontrolu nad autom. Sletio je s ceste, udario u prometni znak i završio na travnjaku uz cestu.

Na snimkama svjedoka zbog mraka nije bilo jasno vidljivo je li pokušao pobjeći pješice, no policajci su ga opkolili, bacili na pod, a neki od njih ga i udarali nogama. Ubrzo su stigla dva vozila Hitne pomoći do ozlijeđenih policajaca, kao i do Davida.

Osim za brojne prometne prekršaje, čekaju ga i kaznene prijave. Kriminalisti su obrađivali dokaze kako bi ga prijavili za dovođenje u opasnost života i imovine, za što mu prijeti kazna do pet godina zatvora. Odlučit će i o prijavi za obijesnu vožnju, s obzirom na brojne prolaske kroz crvena svjetla, bježanje i ozljeđivanje policajaca. Prema tome, kazna od 260 eura za vožnju neregistriranog auta čini se gotovo beznačajnom.

