Nuklearna elektrana Krško ugašena, u Upravi tvrde: Kvar nije opasan

Kao što je sinoć i najavljeno, danas je s radom prestala Nuklearna elektrana Krško. Privremeno, naravno, nakon što je “otkriveno povećano ispuštanje primarnog sustava unutar zaštitne zgrade”, kako je prvotno priopćeno iz elektrane, u kojoj su danas tek kazali da je nuklearka ugašena u 5.30 ujutro, a u tom su trenutku i timovi “započeli aktivnosti na lociranju mjesta curenja”. Točnije, stručnjaci su danas radili kako bi precizno odredili izvor ispuštanja primarnog sustava te odredili “daljnje korake za njegovu sanaciju”.

Ispod graničnih vrijednosti

– Elektrana se nalazi u sigurnom stanju tzv. vruće pripravnosti – kazali su danas u Krškom, pa još jednom napomenuli da je utvrđeno curenje bilo ispod granične vrijednosti utvrđene tehničkim specifikacijama te da opasnosti nema ni za radnike elektrane, a ni za okolinu. Da razloga za brigu nema, za slovenske je medije pojasnio i pročelnik Odjela za reaktorsku tehnologiju ljubljanskog Instituta “Jožef Stefan” Leon Cizelj. Kako je rekao, događaj u nuklearki vrlo se lako može usporediti s puknutom gumom na automobilu.

– Dogodi se da se guma ispuše, ali većina automobila ima alarme koji upozoravaju vozača i on može na vrijeme djelovati – rekao je Cizelj pa ustvrdio da se slične situacije u elektranama mogu dogoditi povremeno, ali ne radi se ni o vrlo čestom, a ni o opasnom kvaru. Niti jedna tehnologija nije savršena, kaže pročelnik Odjela za reaktorsku tehnologiju na “Jožefu Stefanu”.

– Zato postoje metode da se to otkrije i na vrijeme reagira – ističe Cizelj, koji je dao i prognozu samog trajanja popravka kvara na nuklearki. On, objasnio je stručnjak, zapravo ovisi o mjestu samog kvara. Ako se nalazi u vrućem dijelu postrojenja, u kojem temperature dosežu i do 300 Celzijevih stupnjeva, prvo će se sve morati rashladiti, što može trajati dan ili dva. Ali ako je na nekom od cjevovoda za uzorkovanje vode, primjerice, onda bi sve moglo ići puno brže, kaže barem tako Leon Cizelj. Da se radi o manjem problemu, istaknuo je i generalni direktor tvrtke koja upravlja elektranom, GEN energije, Dejan Paravan.

– I takav manji problem, prema sigurnosnom protokolu, traži gašenje. To je standardna procedura. Nitko se ne treba brinuti. Od zadnjeg remonta nuklearna elektrana radi punom snagom, pa može doći i do takvih komplikacija – kazao je Paravan iz GEN energije, koja je s našim HEP-om suvlasnik elektrane, iz koje proizvedena struja po pola ide u Sloveniju i Hrvatsku.

Nuklearna elektrana Krško Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Podsjetimo, Nuklearna elektrana Krško u rad je puštena 1983. godine, a s godišnjom proizvodnjom električne energije od 5,6 teravatsati, “pokriva” oko 20 posto slovenskih te otprilike 16 posto hrvatskih potreba za strujom.

Dozvola za rad do 2043.

Lani je, primjerice, hrvatski dio proizvodnje iz nuklearke iznosio 2,65 teravatsati, odnosno 14,42 posto ukupno raspoložive električne energije u Hrvatskoj. Ove su godine elektrani u Krškom nadležna ministarstva izdala okolišne suglasnosti za produženje rada te je ona tehnološki spremna za rad do 2043. godine, a upravo joj je lanjski remont, od kojeg je do danas bila u neprekidnom pogonu, bio posljednji u prvotno planiranom 40-godišnjem vijeku. Da se čuo s Upravom u Krškom, kazao je danas i ministar gospodarstva Davor Filipović.

– Važno je da nema nikakve opasnosti za ljude i okoliš. Uprava čini sve da bi se otklonio problem, a elektrana što prije ponovno počela s radom – rekao je ministar.