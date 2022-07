Nudio joj 5000 eura da povuče prijavu za silovanje pa joj prijetio: 'Bit će mrtvih glava! Ubit ću ti djecu!'

Ja sam spreman na sve i ako ne povučeš tu prijavu, bit će mrtvih glava! - prijetnja je koju je u listopadu 2021. ženi koja ga je prijavila za silovanje i nanošenje teških ozljeda poslao M.O. (37).

Poruku joj je poslalo preko svoje izvanbračne supruge, a osim poruke poslalo joj je i ponudu koju, kako je on smatrao, ona ne može odbiti - ponudio joj je 5000 eura da povuče svoju prijavu protiv njega.

No žrtva je to odbila, pa je M.O. poslao i M.Z. na njezina vrata, kako bi joj zaprijetio.

- Ako ne povučeš prijavu protiv mene, pobit ću ti djecu!. Osim toga policiji ću podnijeti lažnu prijavu protiv tvog brata i muža - bila je nova prijetnja koju je M.O. uputio žrtvi preko posrednika M.Z.

Kad ni to nije upalilo, M.O je Facebooku objavi video u kojem otvoreno prijeti žrtvi te ponavlja da će joj ubiti djecu ako ne povuče prijavu.

Zbog svega toga ODO Zagreb ga je optužilo za sprječavanje dokazivanja, a u međuvremenu mu je istražni zatvor zamijenjen mjerama opreza kojima mu je zabranjeno da se približava žrtvi. On je inače osuđivana osoba, te je samozaposlen u vlastitoj tvrtki koja je bavi trgovinom. Tijekom istrage nijekao je krivnju.

- Znam da se protiv mene vodi istraga zbog silovanja, no ta koja tvrdi da sam je silovao me je lažno prijavila jer sam ja prije toga prijavio njezinog supruga za nešto drugo. Ona, njezin suprug i njezina obitelj stalno su radili pritisak na mene da povučem prijavu, kako bi joj muž izašao iz zatvora. Nakon što me je prijavila za silovanje, ja sam bio u istražnom zatvoru, a kada sam pušten nisam s njom kontaktirao jer mi je to bilo zabranjeno. Nisam je kontaktirao ni preko drugih osoba, nisam objavio taj video na Facebooku, a nisam joj ni prijetio da ću joj ubiti djecu, ako ne povuče prijavu i iskaz protiv mene - branio se M.O.

No njegova žrtva ispričala je malo drugačiju priču. Navela je da ga je za silovanje prijavila u rujnu 2021. On je bio pritvoren, u Remetincu je bio 12 dana, a nakon što je pušten, ona je bila u tolikom strahu da je otputovala u Češku. U Češkoj je bila desetak dana, a kada se vratila do nje je došla supruga M.O.

- Tražila me je da povučem prijavu jer će u protivnom biti mrtvih glava. Tvrdila je da je on spreman na sve. Ja sam to odbila, a nakon koji dan do mene je došao M.Z. i kazao da ga šalje M.O. Rekao je da M.O. poručio da će mi ubiti djecu i unučad ako ne povučem prijavu. Kad sam to odbila, prijetio je da će lažno prijaviti mog brata i sina. Ponovo sam to odbila. On je uistinu prijavio moga brata i sina, a u prosincu 2021. pozvali su me u javnobilježnički ured. Pod prisilom su me natjerali da potpišem izjavu da sam dobrovoljno imala spolni odnos s M.O. te da mi nije nuđen novac - ispričala je žrtva.

Da joj je nuđen novac za povlačenje iskaza potvrdilo je nekoliko svjedoka saslušanih u istrazi, a M.O. je u međuvremenu i optužen za silovanje, a ima i optužnicu za pokušaj teške krađe. Nadalje M.Z. je potvrdio da ga je M.O. tražio da kontaktira žrtvu i traži je da povuče prijavu, a naveo je i da je vidio prijeteći video koji je M.O. objavio na Facebooku.