Guverner države Connecticut Ned Lamont objavio je kako je novorođenče staro šest tjedana žrtva koronavirusa.

Tvrdi da je novorođenče iz okolice Hartforda krajem prošlog tjedna dovedeno u bolnicu. Nije reagiralo i nije ga se moglo oživjeti.

Sinoć je testiranje potvrdilo da je dijete bilo pozitivno na COVID-19.

"Vjerujemo da je ovo jedan od najmlađih života izgubljenih bilo gdje zbog komplikacija vezanih uz Covid-19", poručio je Lamont.

"Ovo je virus koji bez milosti napada naše najslabije", ustvrdio je i još jednom naglasio važnost ostajanja u kući te ograničavanja izloženosti drugim ljudima.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3)