Novom svjetskom poretku priključuju se i S. Arabija, Bahrein, Sudan i Maroko?

Nikome nije dopušteno govoriti u ime palestinske države i naroda. Sporazum o normalizaciji između Emirata i Izraela, koji je s ulice, od frakcija i vodstva bio suočen s palestinskom osudom, smatran je nožem u leđa arapske nacije i palestinskog naroda te izdajom Jeruzalema iz UAE, džamije Al-Aqsa i palestinske svrhe – kazao je predsjednik Palestinske Samouprave Mahmoud Abbas ističući kako je sporazum dio cjelokupnog plana koji je započeo preseljenjem američkog veleposlanstva u Jeruzalem.

Predsjednik Palestinske samouprave Mahmoud Abbas, kao i mnogi Palestinci na području Palestinske Samouprave šokirani su sporazumom koji su postigli Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati, za koji neki tvrde da je povijesni dogovor koji će dovesti do potpune normalizacije diplomatskih odnosa dviju zemalja Bliskog istoka, a u njegovu donošenju posredovao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.

‘Ne odustajemo od zemlje’

Dok su Palestinci šokirani, za analitičare nije iznenađenje što su Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati postigli povijesni dogovor s obzirom na to da već dulje vrijeme postoji tajna i javna komunikacija između dviju država. Naime, u prosincu prošle godine službena izraelska delegacija na čelu s Yuvalom Rotemom, generalnim direktorom ministarstva vanjskih poslova, tajno je posjetila Ujedinjene Arapske Emirate u nedjelju i sastala se s visokim dužnosnicima te zemlje u Dubaiju.

Delegacija je tada potpisala sporazum o sudjelovanju Izraela na Svjetskoj izložbi 2020., čiji će domaćin biti UAE. UAE je treća arapska država, nakon Egipta i Jordana, koja je normalizirala odnose s Izraelom. Postizanjem sporazuma UAE je postao prva država Zaljeva koja normalizira diplomatske odnose s Izraelom.

Američki predsjednik Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i prijestolonasljednik Abu Dhabija Mohammed bin Zayed al Nahyan kazali su kako se nadaju da će “povijesni preokret pridonijeti uspostavi mira na Bliskome istoku”. Šeik Mohammed al Nahyan kazao je kako je sporazum potpisan nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao da će prestati svojatati područja na Zapadnoj obali koja je planirao anektirati. Netanyahu je demantirao svoje odustajanje od aneksije dijelova Zapadne obale i Doline Jordana kazavši kako je pristao samo na odgodu aneksije u sklopu normalizacije odnosa s UAE, ali da ona ostaje „na stolu“ i naveo kako je, u dogovoru s Trumpom, „odgodio“ planove i kako on nikada „neće odustati od izraelskog prava na tu zemlju“.

Naime, Netanyahu je donio odluku da će anektirati trećinu već okupirane Zapadne obale, uključujući i dijelove strateški važne Doline Jordana, što je u skladu s Trumpovim dogovorom stoljeća i njegovom „vizijom mirovnog plana za Izraelce i Palestince“. U tekstu sporazuma, između ostalog, stoji kako će se uspostaviti direktna zračna linija iz UAE prema Tel Avivu te će, prema Trumpovu mirovnom planu, muslimanima biti dozvoljeni posjet i molitva u džamiji Al-Aqsa, trećem najsvetijem mjestu islama, koja se nalazi u velikom kompleksu koji muslimani nazivaju Al-Haram al-Sharif u Istočnom Jeruzalemu koji je Izrael okupirao Šestodnevnim ratom 1967. i taj potez nikada nije dobio međunarodno priznanje.

– Svi muslimani koji dolaze mogu u miru posjetiti i obaviti molitvu u džamiji Al-Aqsa, a i ostala jeruzalemska sveta mjesta trebaju biti otvorena za miroljubive vjernike svih religija – navodi se u tekstu sporazuma. Postignutim sporazumom o normalizaciji odnosa dviju zemalja, koji će, po svemu sudeći, slijediti i ostale zemlje Zaljeva na čelu sa Saudijskom Arabijom, prema mišljenju analitičara stvara se nova geopolitička snaga u Zaljevu. Naime, nije tajna da sve zemlje Zaljeva smatraju Iran najvećom prijetnjom i sada pokušavaju postići savez kako bi se suprotstavile Iranu u regiji. Isto tako, bez obzira na to što te zemlje imaju veliki novac i mogu kupiti najsuvremenije naoružanje, Izrael stavlja veto na kupnju oružja iz SAD-a, koji je najveći saveznik i zaštitnik zaljevskih zemalja.

Samo dva dana nakon postizanja sporazuma u izraelskom dnevnom listu Yedioth Ahronoth objavljeno je da vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa planira „ogromnu“ prodaju borbenih zrakoplova F-35 i ostalog suvremenog oružja Emiratima u sklopu odluke te arapske države da normalizira odnose s Izraelom, u vrijednosti od desetak milijardi dolara. Prema nekoliko desetljeća starom dogovoru Washington nije prodavao oružje na Bliskom istoku koje bi moglo potkopati izraelsku vojnu prednost. To se odnosilo i na zrakoplove F-35 koji nisu dostupni arapskim državama, dok ih Izrael ima i koristi.

Iako je izraelski premijer Netanyahu demantirao da je Izrael dao dopuštenje SAD-u da prodaje naoružanje UAE-u, a obavještajni ministar Eli Cohen kazao kako se nije raspravljalo o izmjenama politike ravnoteže vojne moći i kako Izrael nije pristao ni na kakve američke izmjene, američki predsjednik Donald Trump indirektno je potvrdio da se radi o kompenzaciji time što je njegova vlada nakon normalizacije odnosa UAE i Izraela signalizirala da bi s UAE-om mogla postići dogovor o prodaji oružja.

Šeici, kraljevi i narod

Iako je prijestolonasljednik Abu Dhabija šeik Mohammed al Nahyan pokušao opravdati postignuti sporazum kazavši kako je to učinio zbog Palestinaca te da će to biti važna prekretnica za konačno postizanje mira na Bliskom istoku, palestinski novinar Dib Hourani smatra da šeik Al Nahyan, kao i svi arapski dužnosnici koji imaju kontakte i normalan odnos s Izraelom, laže.

– On radi za svoj interes. Pod svaku cijenu želi opstati na vlasti, a jedina mu je zaštita bio Donald Trump i SAD i ovim je sporazumom dobio i zaštitu Izraela i Benjamina Netanyahua. Svi se kunu u palestinski narod i tvrde da sve što čine rade zbog palestinskog naroda, a upravo oni, šeici i kraljevi, učinili su kroz povijest najveće zlo Palestincima – kazao je za Večernji list Hourani pitajući što možeš očekivati od zemlje, UAE, koja sudjeluje u pokolju i masakru jemenskog i libijskog naroda te države koja je financirala i dalje financira terorističke skupine poput ISIL-a i Al-Qa’ide.

– Nama ne treba njihova pomoć jer samo nam odmažu i zagorčavaju život. Neka jasno i glasno kažu da to čine zbog sebe, da zaštite sebe od svog naroda – naglasio je Hourani koji je uvjeren kako će UAE slijediti i Saudijska Arabija, Bahrein, Sudan i Maroko.

– Mi Palestinci 70 godina se borimo i nastavit ćemo se boriti dok ne stvorimo svoju slobodnu i neovisnu državu, i to krvlju, a ne sa šeicima i njihovim prljavim novcem – kazao je Dib Hourani.

Da je sigurno da će ostale zemlje Zaljeva, kako tvrdi naš sugovornik Hourani, slijediti potez potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa s Izraelom, dokazuje i konferencija koja se pod nazivom “Prosperitet za mir” održala u glavnom gradu Bahreina Manami 25. i 26. lipnja 2019., na kojoj je SAD predstavio ekonomski dio dugo očekivanog plana za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, koji će se primijeniti ako se prihvati širi, politički mirovni plan. “Arhitekt” je Trumpov zet i viši savjetnik Bijele kuće Jared Kushner, koji je taj plan nazvao “dogovorom stoljeća”. Kushner svojim planom predviđa stvaranje palestinske države na području Zapadne obale i Pojasa Gaze te na dijelu teritorija Sinaja.

Međutim, ovaj plan sadrži i točke koje ne idu u prilog Palestincima, kao što je prepuštanje cijelog teritorija Jeruzalema Izraelu i održavanje većinske ilegalno izgrađenih židovskih naselja na Zapadnoj obali. Isto tako, u plan nije uključen i povratak gotovo šest milijuna palestinskih izbjeglica koje je Izrael raselio. Za Palestince je predviđena financijska pomoć te prijedlog da predgrađe Jeruzalema, grad Abu Dis, proglase svojim glavnim gradom. Gradić Abu Dis nalazi se istočno od Jeruzalema i samo je d dva kilometra udaljen od džamije Al Aqsa i nalazi se tik uz zid koji su podigli Izraelci i koji odvaja palestinski teritorij od izraelskog. Kushnerov plan imao je punu potporu Saudijske Arabije, Egipta i UAE te ostalih zemalja Zaljeva. Naime, Kushner se mnogo puta, što javno, što tajno, susreo sa saudijskim princem Bin Salmanom koji je dao punu potporu njegovu planu.

Dok su Palestinci ogorčeni i skeptični, Izraelci su optimistični i zadovoljni postignutim sporazumom. Veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Ilan Mor uvjeren je da je “tim sporazumom uspostavljena vizionarska budućnost mira i prosperiteta za generacije koje dolaze”.

– Izrael i UAE dvije su najnaprednije zemlje svijeta i zajedno možemo transformirati regiju i stvarati bolju budućnost mira, sigurnosti i prosperiteta za naše narode – kazao je Večernji list veleposlanik Mor ističući kako je ovaj povijesni sporazum važna i značajna prekretnica koja će poslužiti unapređenju sigurnosti i stabilnosti u cijeloj regiji, ali i dobra prilika za unapređivanje odnosa između Izraela i drugih arapskih zemalja.

– Izrael i UAE ovim sporazumom dali su prednost boljitku svojih građana, a obvezali su se riješiti prošla neslaganja. Mirovni sporazum između Izraela i UAE uključivat će međusobno otvaranje veleposlanstava, izravne letove i mnoge druge bilateralne sporazume. Dvije zemlje poboljšat će svoje odnose na brojnim poljima, uključujući gospodarstvo, medicinu, znanost, tehnologiju, kulturu i turizam. Izrael je suspendirao proširenje suverenosti na područja Judeje i Samarije. To je prilika da se naši palestinski susjedi vrate za pregovarački stol na temelju cjelovite i uravnotežene Trumpove mirovne inicijative – vjeruje veleposlanik Ilan Mor ističući kako je “sporazum između Izraela i UAE važno postignuće za nacionalnu sigurnost Izraela i važan potez na Bliskom istoku koji omogućava mogućnosti proširenja regionalnog mirovnog kruga i stvara poboljšane uvjete otvaranja za buduće izraelsko-palestinske pregovore”.

S druge strane, vanjskopolitički analitičar i suradnik na Sveučilištu u Puli, na Odsjeku za azijske studije, dr. sc. Branimir Vidmarović smatra kako “sporazum između Izraela i UAE pod pokroviteljstvom SAD-a zapravo ne nalikuje na pravi međudržavni sporazum, već na donekle oportunistički sklopljen iskaz razumijevanja između čelnika triju zemalja koji su svaki na svoj način dobili određene političke bodove.

– Za izraelskog premijera Netanyahua, koji se nalazi u vrlo krhkoj koaliciji te je na sudu pod optužbom za korupciju, ovo je odlična prilika da stane u isti simbolički red s Menachemom Beginom i Yitzhakom Rabinom. Donald Trump i dalje nastoji sklopiti neki epohalni dogovor te se svaki put iznova gubi u džunglama regionalnog političkog i povijesnog specifikuma koje on i njegovi savjetnici slabo poznaju, no konstantno pokušavaju prokrčiti na silu. Princ Mohammad bin Zayed al Nahyan dobiva pristup američkom oružju i jačanje pozicije UAE u arapskom svijetu – kazao je za Večernji list Vidmarović ističući kako to potvrđuje i svojevrsna „ziheraška“ narav sporazuma.

– Izrael i UAE već nekoliko godina ostvaruju prisniju komunikaciju i relativno aktivnu sigurnosnu suradnju. Za Izrael UAE ne predstavlja sigurnosni izazov. I više od toga, Abu Dhabi već od kraja prvog desetljeća 21. stoljeća dosta kvalitetno i kontinuirano surađuje s Izraelom oko suzbijanja iranske prijetnje. Čak i u trenucima kada suradnja nije bila aktivna, postojalo je razumijevanje i konsenzus – kazao je Vidmarović dodajući kako je njihova zajednička motivacija vjerojatno pragmatična i sigurnosna.

Balansiranje s Iranom

– Prijestolonasljednik Al Nahyan je zadnjih par godina nastojao fino i diplomatski balansirati s Iranom kako se u najgorem slučaju ne bi našao na meti Teherana ili bio kolateralna žrtva u većem sukobu. Al Nahyanove kombinacije nisu prošle nezapaženo. Bolje veze s Izraelom i SAD-om, ako ništa drugo, stvaraju dodatni psihološki komfor. Iz izraelskog kuta gledano, bolje je imati arapskog susjeda preko svog, a ne iranskog plota. Po svemu sudeći jedini javni ustupak Izraela je obustava plana pripajanja palestinskih teritorija. Navodno je to bio uvjet UAE. No, znajući karakter i često visoko teatraliziran politički stil Netanyahua, postoji opravdana sumnja da pripajanje nikada ne bi ni krenulo. Doista je vrlo nevjerojatno da bi jedna arapska zemlja tako lako mogla nagovoriti službeni Izrael na mekšu politiku prema Palestini. Interpretacija teksta sporazuma svejedno je različita. Dok izraelska strana tvrdi da se anektiranje palestinskih područja tek „suspendira“, službeni Abu Dhabi tvrdi da ono „odmah obustavlja“ – kazao je dr. sc. Branimir Vidmarović zaključujući kako “sporazum može stvoriti uvjete za politički i sigurnosno stabilniji Bliski istok i položaj Izraela u regiji, no ne rješava inherentne izraelsko-arapske probleme i kao takav previše ovisi o moći i dosegu Washingtona kao čimbenika koji bi trebao sve držati na okupu i pod kontrolom”.